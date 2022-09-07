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Izbeigta ražošana
Jaudīga un saudzīga žāvēšana ceļojuma laikā
Baudiet jaudīgu un saudzīgu matu žāvēšanu ar Philips Essential matu fēnu. Tam ir 1800 W žāvēšanas jauda un jonu iedarbības funkcija mirdzošiem matiem. Tā kompaktais dizains ar salokāmo rokturi ir ideāla izvēle, lai kurp jūs dotos.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
1800 W
Jonu iedarbība
Salokāms rokturis
Universāls spriegums
Šis 1800 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu nevainojamam rezultātam katru dienu.
Negatīvi lādētie joni atbrīvo matus no statiskās elektrības, kondicionē un nogludina to kutikulas, lai palielinātu matu mirdzumu un spīdumu.
Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
drumvlado
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Чудесен, макар и не чак толкова безшумен
Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.
Plusi
Цена, качество, дизайн
Mīnusi
Шум
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Сешоар
Izmantošanas datums 2020-09-07
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Сешоар
Izmantošanas datums 2020-09-07
Haban
09/08/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Jednoduše dobré
funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Izmantošanas datums 2020-07-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Izmantošanas datums 2020-07-09
Abequa
05/05/2021
Česká republika
Naprosto perfektní!
Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!
Plusi
Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Izmantošanas datums 2019-05-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Izmantošanas datums 2019-05-05