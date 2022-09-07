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Izbeigta ražošana

EssentialMatu fēns

BHD007/00

4.9

| (18) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Jaudīga un saudzīga žāvēšana ceļojuma laikā

Baudiet jaudīgu un saudzīgu matu žāvēšanu ar Philips Essential matu fēnu. Tam ir 1800 W žāvēšanas jauda un jonu iedarbības funkcija mirdzošiem matiem. Tā kompaktais dizains ar salokāmo rokturi ir ideāla izvēle, lai kurp jūs dotos.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Jaudīga un saudzīga žāvēšana ceļojuma laikā

  • 1800 W

  • Jonu iedarbība

  • Salokāms rokturis

  • Universāls spriegums

1800 W žāvēšanas jauda

1800 W žāvēšanas jauda

Šis 1800 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu nevainojamam rezultātam katru dienu.

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Negatīvi lādētie joni atbrīvo matus no statiskās elektrības, kondicionē un nogludina to kutikulas, lai palielinātu matu mirdzumu un spīdumu.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

18

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен, макар и не чак толкова безшумен

Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.

Plusi

Цена, качество, дизайн

Mīnusi

Шум

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Сешоар

Izmantošanas datums 2020-09-07

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Сешоар

Izmantošanas datums 2020-09-07

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Jednoduše dobré

funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Izmantošanas datums 2020-07-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Izmantošanas datums 2020-07-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto perfektní!

Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!

Plusi

Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Izmantošanas datums 2019-05-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Izmantošanas datums 2019-05-05

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā