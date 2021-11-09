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Izbeigta ražošana

DryCare EssentialMatu fēns

BHD030/00

4.8

| (48) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

Kompakts un jaudīgs — jonu tehnoloģija īpašam mirdzumam

Šī 2000 W jaudīgā fēna kompaktā konstrukcija un vieglais dizains atvieglo tā lietošanu, vienlaikus nodrošinot jaudīgu un intensīvu žāvēšanu. Tajā izmantotā jonu tehnoloģija ļauj iegūt gludus, zīdainus un neatvairāmi mirdzošus matus.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Kompakts un jaudīgs — jonu tehnoloģija īpašam mirdzumam

  • DryCare Essential

  • Jonu apstrāde

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu, apstrādājot tos ar joniem. Uzlādēti negatīvie joni novērš statisko elektrību matos, kondicionē un padara gludākas matu kutikulas, lai uzlabotu matu spīdumu. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

2000 W jauda ātram žāvēšanas rezultātam

2000 W jauda ātram žāvēšanas rezultātam

Šis 1800 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

48

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Plusi

Потужний зручний

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен

Izmantošanas datums 2019-11-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен

Izmantošanas datums 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Plusi

функционал и качество

Mīnusi

не найдено

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен

Izmantošanas datums 2021-07-07

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен

Izmantošanas datums 2021-07-07

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний і надійний

Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!

Plusi

Більшого для домашнього використання й не треба

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен

Izmantošanas datums 2019-10-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен

Izmantošanas datums 2019-10-26

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā