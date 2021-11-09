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Izbeigta ražošana
Kompakts un jaudīgs — jonu tehnoloģija īpašam mirdzumam
Šī 2000 W jaudīgā fēna kompaktā konstrukcija un vieglais dizains atvieglo tā lietošanu, vienlaikus nodrošinot jaudīgu un intensīvu žāvēšanu. Tajā izmantotā jonu tehnoloģija ļauj iegūt gludus, zīdainus un neatvairāmi mirdzošus matus.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
DryCare Essential
Jonu apstrāde
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu, apstrādājot tos ar joniem. Uzlādēti negatīvie joni novērš statisko elektrību matos, kondicionē un padara gludākas matu kutikulas, lai uzlabotu matu spīdumu. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Šis 1800 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.8
no 5
48
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Plusi
Потужний зручний
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен
Izmantošanas datums 2019-11-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен
Izmantošanas datums 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Plusi
функционал и качество
Mīnusi
не найдено
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен
Izmantošanas datums 2021-07-07
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен
Izmantošanas datums 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Plusi
Більшого для домашнього використання й не треба
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен
Izmantošanas datums 2019-10-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD030/00 Фен
Izmantošanas datums 2019-10-26