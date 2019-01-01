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Izbeigta ražošana
Jaudīga veiktspēja, izcils mirdzums
Philips DryCare Pro AC matu fēnam ir jauns maiņstrāvas motors, kas sasniedz līdz 105 km/h gaisa plūsmas ātrumu žiglam un profesionālam rezultātam. Ar 4x vairāk joniem nekā citiem Philips modeļiem rezultāts ir mirdzoši un burvīgi mati.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
2300 W
Maiņstrāvas motors
105 km/h
Piešķiriet matiem papildu jonu mirdzuma efektu. Šis fēns izdala 4x vairāk negatīvi lādētu jonu nekā citi Philips fēni. Rezultāts ir perfekti mirdzoši mati, kas nepūkojas. Ļaujieties mirdzumam!
7 mm uzgaļa atvere koncentrē gaisa plūsmu precīzai ieveidošanai noteiktās zonās. Perfekts uzgalis, lai ķemmētu matus žāvēšanas un ieveidošanas laikā.
Profesionāla līmeņa funkcija - aukstā gaisa plūsmas poga nav jānospiež nepārtraukti, lai aktivizētu šo funkciju. Tā nodrošina intensīvu auksta gaisa plūsmu, lai fiksētu matu sakārtojumu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
140
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro