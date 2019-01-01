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Izbeigta ražošana

DryCarePro matu fēns

BHD177/00

4.9

| (140) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

Jaudīga veiktspēja, izcils mirdzums

Philips DryCare Pro AC matu fēnam ir jauns maiņstrāvas motors, kas sasniedz līdz 105 km/h gaisa plūsmas ātrumu žiglam un profesionālam rezultātam. Ar 4x vairāk joniem nekā citiem Philips modeļiem rezultāts ir mirdzoši un burvīgi mati.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

ar 4x vairāk joniem

Jaudīga veiktspēja, izcils mirdzums

  • 2300 W

  • Maiņstrāvas motors

  • 105 km/h

4x vairāk jonu papildu mirdzumam

4x vairāk jonu papildu mirdzumam

Piešķiriet matiem papildu jonu mirdzuma efektu. Šis fēns izdala 4x vairāk negatīvi lādētu jonu nekā citi Philips fēni. Rezultāts ir perfekti mirdzoši mati, kas nepūkojas. Ļaujieties mirdzumam!

7 mm ieveidošanas koncentrators perfektiem rezultātiem

7 mm ieveidošanas koncentrators perfektiem rezultātiem

7 mm uzgaļa atvere koncentrē gaisa plūsmu precīzai ieveidošanai noteiktās zonās. Perfekts uzgalis, lai ķemmētu matus žāvēšanas un ieveidošanas laikā.

Aukstā gaisa plūsmas poga matu sakārtojuma fiksēšanai

Aukstā gaisa plūsmas poga matu sakārtojuma fiksēšanai

Profesionāla līmeņa funkcija - aukstā gaisa plūsmas poga nav jānospiež nepārtraukti, lai aktivizētu šo funkciju. Tā nodrošina intensīvu auksta gaisa plūsmu, lai fiksētu matu sakārtojumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

140

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

01/01/2019

Polska

Polska

Bardzo pozytywna

Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

21/07/2018

Polska

Polska

Zadowolenie z produktu w 100%!

Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

21/02/2018

Polska

Polska

rewelacyjna suszarka

Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā