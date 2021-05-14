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  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
  • Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu

Izbeigta ražošana

DryCarePro matu fēns

BHD272/00

4.8
| (100) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu
Philips Pro fēnam ir profesionāla līmeņa AC motors, kura gaisa ātrums sasniedz līdz 130 km/h*, nodrošinot ātru un profesionālu rezultātus Tam ir arī ThermoProtect iestatījums optimālai temperatūrai, lai pasargātu no pārkaršanas.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Ātra un jaudīga žāvēšana, kas nodrošina profesionālu rezultātu

  • Jaudīgs AC motors

  • 2100 W žāvēšanas jauda

  • Liels gaisa ātrums līdz 130 km/h*

  • Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem

Ātra žāvēšana, jaudīgs AC motors

Ātra žāvēšana, jaudīgs AC motors

Philips Pro fēnam ir jaudīgs AC motors, kas paredzēts profesionāļiem. Tas nodrošina līdz 130 km/h* lielu gaisa ātrumu ātriem un efektīviem rezultātiem.

2100 W jauda ātrai žāvēšanai

2100 W jauda ātrai žāvēšanai

Šis 2100 W Pro matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

100

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

14/05/2021

Lietuva

Lietuva

Super

Galingas žvėris, tausojantis plaukus ir jų neperdžiovinantis viduje.

Plusi

Galinagas, tausojantis

Mīnusi

Nėra

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas

08/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dla Mamy rewelacja

Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.

Plusi

same

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

04/12/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Coś do włosów

Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam

Plusi

Cicha praca, dużo ustawień suszenia.

Mīnusi

Brak wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Tests veikts Philips laboratorijā Nīderlandē, 2018. gadā. Testēts bez uzgaļa ar 2. ātruma un 2. karstuma iestatījumiem.