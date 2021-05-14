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Izbeigta ražošana
Jaudīgs AC motors
2100 W žāvēšanas jauda
Liels gaisa ātrums līdz 130 km/h*
Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem
Philips Pro fēnam ir jaudīgs AC motors, kas paredzēts profesionāļiem. Tas nodrošina līdz 130 km/h* lielu gaisa ātrumu ātriem un efektīviem rezultātiem.
Šis 2100 W Pro matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
4.8
no 5
100
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Ramus US
14/05/2021
Lietuva
Super
Galingas žvėris, tausojantis plaukus ir jų neperdžiovinantis viduje.
Plusi
Galinagas, tausojantis
Mīnusi
Nėra
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas
Lazurowa
08/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dla Mamy rewelacja
Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.
Plusi
same
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Mari30
04/12/2021
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Coś do włosów
Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam
Plusi
Cicha praca, dużo ustawień suszenia.
Mīnusi
Brak wad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Tests veikts Philips laboratorijā Nīderlandē, 2018. gadā. Testēts bez uzgaļa ar 2. ātruma un 2. karstuma iestatījumiem.