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2100 W
ThermoProtect piederums
Papildu kopšana ar jonu iedarbību
6 karstuma un ātruma režīmi
Šis 2100 W matu fēns rada optimāla līmeņa gaisa plūsmu skaistiem rezultātiem katru dienu.
Unikāla dizaina ThermoProtect piederums jaudīgi sajauc silto un vēso gaisu ikdienas kopšanai. Tas samazina temperatūru par 15 °C, joprojām ātri izžāvējot jūsu matus.
Šī jaudīgā sistēma rada līdz 20 miljoniem jonu* žāvēšanas reizē, padarot jūsu matus spīdīgākus. Lai varat izbaudīt spīdīgus matus bez sprogām.
4.8
no 5
433
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
22kaija
02/08/2021
Latvija
Akcijas daļa
Daudzpusīgs, moderns un kvalitatīvs fēns!
man ir svarīga manu matu veselība, tāpēc noteicošais fēna izvēlē bija tā jauda, iespēja regulēt plūsmas karstumu un maināmi uzgaļi, un šis fēns atbilst visiem kritērījiem. Tas ātri izžāvē matus, tos nebojājot ar pārlieku lielu karstumu un šim nolūkam ir ne tikai regulējams ātrums un plūsmas siltums, bet arī speciāls uzgalis, kā arī atsevišķs uzgalis matu veidošanai. Patiešām kvalitatīvs fēns!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns
PaCeee
30/07/2021
Latvija
Akcijas daļa
Esmu ļoti apmierināta ar Philips 3000 kvalitāti
Esmu ļoti apmierināta ar Philips 3000 Series matu fēna kvalitāti, vizuālo izskatu un jaudu. Fēns ir pietiekoši jaudīgs, taču saudzē matus, nepārslogojot tos ar pārlieku lielu karstumu.
Plusi
Jauda, vizuālais izskats, kvalitāte
Mīnusi
Nav
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns
Ajive
14/07/2021
Latvija
Akcijas daļa
Labs produkts ar termo aizsardzību!
Ar termo regulācijas īpašību nekarsē matus, bet tajā pašā laikā var ātri izžāvēt matus , līdz ar to tik ļoti nebojā matus. Jonu iedarbība nerada spurainus matus. Pats fēns arī nav smags. Kopumā ļoti labs, ērts, kompakts fēns.
Plusi
Karstuma regulācija
Mīnusi
varēja būt nedaudz garāks vads
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Vislielākajā ātruma iestatījumā