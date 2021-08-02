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  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
  • Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā

3000Matu fēns

BHD360/20

4.8
| (433) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā
Unikālā dizaina ThermoProtect piederums jaudīgi sajauc siltā un aukstā gaisa plūsmas, veicot ikdienas kopšanu.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar ThermoProtect piederumu

Jaudīga žāvēšana zemā temperatūrā

  • 2100 W

  • ThermoProtect piederums

  • Papildu kopšana ar jonu iedarbību

  • 6 karstuma un ātruma režīmi

Jaudīga žāvēšana ar 2100 W

Jaudīga žāvēšana ar 2100 W

Šis 2100 W matu fēns rada optimāla līmeņa gaisa plūsmu skaistiem rezultātiem katru dienu.

ThermoProtect piederums

ThermoProtect piederums

Unikāla dizaina ThermoProtect piederums jaudīgi sajauc silto un vēso gaisu ikdienas kopšanai. Tas samazina temperatūru par 15 °C, joprojām ātri izžāvējot jūsu matus.

Papildu kopšana ar jonu iedarbību padara matus spīdīgus un novērš sprogošanos

Papildu kopšana ar jonu iedarbību padara matus spīdīgus un novērš sprogošanos

Šī jaudīgā sistēma rada līdz 20 miljoniem jonu* žāvēšanas reizē, padarot jūsu matus spīdīgākus. Lai varat izbaudīt spīdīgus matus bez sprogām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

433

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

02/08/2021

Latvija

Latvija

Daudzpusīgs, moderns un kvalitatīvs fēns!

man ir svarīga manu matu veselība, tāpēc noteicošais fēna izvēlē bija tā jauda, iespēja regulēt plūsmas karstumu un maināmi uzgaļi, un šis fēns atbilst visiem kritērījiem. Tas ātri izžāvē matus, tos nebojājot ar pārlieku lielu karstumu un šim nolūkam ir ne tikai regulējams ātrums un plūsmas siltums, bet arī speciāls uzgalis, kā arī atsevišķs uzgalis matu veidošanai. Patiešām kvalitatīvs fēns!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns

30/07/2021

Latvija

Latvija

Esmu ļoti apmierināta ar Philips 3000 kvalitāti

Esmu ļoti apmierināta ar Philips 3000 Series matu fēna kvalitāti, vizuālo izskatu un jaudu. Fēns ir pietiekoši jaudīgs, taču saudzē matus, nepārslogojot tos ar pārlieku lielu karstumu.

Plusi

Jauda, vizuālais izskats, kvalitāte

Mīnusi

Nav

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns

14/07/2021

Latvija

Latvija

Labs produkts ar termo aizsardzību!

Ar termo regulācijas īpašību nekarsē matus, bet tajā pašā laikā var ātri izžāvēt matus , līdz ar to tik ļoti nebojā matus. Jonu iedarbība nerada spurainus matus. Pats fēns arī nav smags. Kopumā ļoti labs, ērts, kompakts fēns.

Plusi

Karstuma regulācija

Mīnusi

varēja būt nedaudz garāks vads

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHD351/10 Matu fēns

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Vislielākajā ātruma iestatījumā