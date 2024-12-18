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  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
  • Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**

Izbeigta ražošana

5000 SeriesMatu fēns

BHD504/00

4.8
| (826) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**
ThermoShield tehnoloģija nodrošina jums izcilu aizsardzību pret karstuma radītiem bojājumiem, aktīvi regulējot fēna gaisa temperatūru optimālā līmenī.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar ThermoShield tehnoloģiju

Ātra žāvēšana bez karstuma radītiem bojājumiem**

  • 2100 W

  • ThermoShield tehnoloģija

  • 2 x joniskā aprūpe*

  • 3 siltuma un 2 ātruma iestatījumi

ThermoShield tehnoloģija pilnīgai siltuma aizsardzībai

ThermoShield tehnoloģija pilnīgai siltuma aizsardzībai

Pārkaršanas sensors aktīvi optimizē un kontrolē gaisa temperatūru, aizsargājot matus no bojājumiem**, ko izraisa pārkaršana. Izbaudiet žāvēšanu bez stresa ar ThermoShield tehnoloģiju.

Ātra žāvēšana profesionāliem rezultātiem ar 2100W

Ātra žāvēšana profesionāliem rezultātiem ar 2100W

Šis 2100 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Šī jaudīgā sistēma rada līdz 40 miljoniem jonu žāvēšanas reizē, padarot jūsu matus spīdīgākus. Lai varat izbaudīt spīdīgus matus bez sprogām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

826

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

18/12/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ir ok

Labs produkts, laba cenas un kvalitātes attiecība.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD510/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD510/00 Matu fēns

02/02/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lielisks matu fēns

Salīdzinājumā ar veco matu fēnu, kas arī bija no Philips, šis patiešām matus ižžāvē daudz ātrāk un mati nesapinkojas žāvēšanas laikā, kā arī matiem tiek piedots apjoms! Super produkts! Iesaku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD530/00 Matu fēns

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD530/00 Matu fēns

04/12/2022

Lietuva

Lietuva

Maloniai nustebinta

Galingas džiovintuvas nedeginantis ir neišsausinantis plauko. Net kirpėja pastebėjo, kad plaukų būklė pasitaisė nenaudojant jokių serumų ar aliejų - tik dėka pakeisto plaukų džiovintuvo. Nuostabus kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju visoms siekiančioms pagerinti plaukų būklę ir sutaupyti laiko ryte

Plusi

Nedegina plauko, greitai išdžiovina

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. salīdzinot ar BHD350 augstāko iestatījumu

  2. ThermoShield iestatījums