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2300 W
ThermoShield tehnoloģija
Minerālu joniskā un 4x efektīvākā joniskā kopšana
3 siltuma un 2 ātruma iestatījumi
Pārkaršanas sensors aktīvi optimizē un kontrolē gaisa temperatūru, aizsargājot matus no bojājumiem**, ko izraisa pārkaršana. Izbaudiet žāvēšanu bez stresa ar ThermoShield tehnoloģiju.
Jaudīgāka 2300 W gaisa plūsma žāvēšanu padara par 20 %** ātrāku, bet joprojām aizsargā matus.
Šī matu fēna augstās veiktspējas motors ir izstrādāts profesionālai lietošanai. Tas nodrošina gaisa ātrumu līdz 110 km/h**** ātrai žāvēšanai un iespaidīgam stilam.
4.8
no 5
826
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Gssgwhshwh
18/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Ir ok
Labs produkts, laba cenas un kvalitātes attiecība.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD510/00 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD510/00 Matu fēns
Kēra1
02/02/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Lielisks matu fēns
Salīdzinājumā ar veco matu fēnu, kas arī bija no Philips, šis patiešām matus ižžāvē daudz ātrāk un mati nesapinkojas žāvēšanas laikā, kā arī matiem tiek piedots apjoms! Super produkts! Iesaku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD530/00 Matu fēns
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD530/00 Matu fēns
Patenkinta klientė
04/12/2022
Lietuva
Maloniai nustebinta
Galingas džiovintuvas nedeginantis ir neišsausinantis plauko. Net kirpėja pastebėjo, kad plaukų būklė pasitaisė nenaudojant jokių serumų ar aliejų - tik dėka pakeisto plaukų džiovintuvo. Nuostabus kainos ir kokybės santykis. Rekomenduoju visoms siekiančioms pagerinti plaukų būklę ir sutaupyti laiko ryte
Plusi
Nedegina plauko, greitai išdžiovina
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHD504/00 Plaukų džiovintuvas
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
salīdzinot ar BHD350 augstāko iestatījumu
ThermoShield iestatījums
* salīdzinot ar parastu fēnu
* * testēts Philips laboratorijā ar sprauslu maksimālajā iestatījumā
* * * minerālu jonu aprūpe pēc 6 mēnešu UV staru iedarbības