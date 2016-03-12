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Sekundes
Izbeigta ražošana
Viegli izveidojiet dabiskas lokas
Philips Easy Natural lokšķēres ļauj viegli izveidot brīnišķīgas lokas pat pakausī. Unikālā tulpes forma un pārdomātās plātnes fiksē matu šķipsnu ieveidošanas laikā, ļaujot jums izveidot lokas ar vienu vienkāršu kustību.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
Tulpes forma
Ieveidošana ar vienu kustību
Karstumdroša konstrukcija
Viegls un kompakts
Philips Easy Natural lokšķērēm ir unikāla tulpes forma, lai ieveidotu stilīgas, dabiskas lokas bez problēmām.
Philips Easy Natural lokšķēru plātnes automātiski nofiksē matu šķipsnu ieveidošanas laikā, un jūs varat ieveidot matus ar vienu kustību un tikai ar vienu roku.
Tā kā ieveidošanas plātnes ir aizsargātas pret pieskaršanos, jums nav jāuztraucas par nejaušiem apdegumiem.
4.6
no 5
18
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Alika87
25/11/2015
Polska
Świetna !
Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Pārbaudītas 2014. gadā