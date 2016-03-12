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Izbeigta ražošana

Easy Natural lokšķēres

BHH777/00

4.6

| (18) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Viegli izveidojiet dabiskas lokas

Philips Easy Natural lokšķēres ļauj viegli izveidot brīnišķīgas lokas pat pakausī. Unikālā tulpes forma un pārdomātās plātnes fiksē matu šķipsnu ieveidošanas laikā, ļaujot jums izveidot lokas ar vienu vienkāršu kustību.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Pat pakausī

Viegli izveidojiet dabiskas lokas

  • Tulpes forma

  • Ieveidošana ar vienu kustību

  • Karstumdroša konstrukcija

  • Viegls un kompakts

Unikāla konstrukcija brīnišķīgu, dabisku loku ieveidošanai

Unikāla konstrukcija brīnišķīgu, dabisku loku ieveidošanai

Philips Easy Natural lokšķērēm ir unikāla tulpes forma, lai ieveidotu stilīgas, dabiskas lokas bez problēmām.

Automātiska fiksēšana tikai ar vienu roku

Automātiska fiksēšana tikai ar vienu roku

Philips Easy Natural lokšķēru plātnes automātiski nofiksē matu šķipsnu ieveidošanas laikā, un jūs varat ieveidot matus ar vienu kustību un tikai ar vienu roku.

Aizsargā pret nejaušiem apdegumiem

Aizsargā pret nejaušiem apdegumiem

Tā kā ieveidošanas plātnes ir aizsargātas pret pieskaršanos, jums nav jāuztraucas par nejaušiem apdegumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

18

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

2
1

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural

25/11/2015

Polska

Polska

Świetna !

Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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Atrunas

  1. Pārbaudītas 2014. gadā