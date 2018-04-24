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  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi
  • Frizūra ar vienu klikšķi

Izbeigta ražošana

StyleCareMulti–Styler

BHH811/00

4.8
| (34) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Frizūra ar vienu klikšķi
Katru dienu cits matu sakārtojums! Ar jauno Philips Multi-Styler ar veidošanas pamācību jūs varat izveidot vairāk nekā 10 frizūras — jūsu mati var būt ideāli gludi, taisni vai viļņaini, sakārtoti augstā sasukā vai dažādos citos sakārtojumos.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

10+ matu sakārtojumi ar veidošanas pamācību

Frizūra ar vienu klikšķi

  • 10+ frizūru ar vienu ierīci

  • 5 uzgaļi un piederumi

  • Veidošanas pamācība

  • OneClick tehnoloģija

80 mm matu taisnotājs gludam rezultātam

80 mm matu taisnotājs gludam rezultātam

80 mm iztaisnošanas plātnes perfekti gludam rezultātam

25 mm ieveidošanas cilindrs stingrām vai vaļīgām cirtām

25 mm ieveidošanas cilindrs stingrām vai vaļīgām cirtām

25 mm ieveidošanas cilindrs perfekti stingrām vai vaļīgām cirtām

Veidošanas pamācība un 3 noderīgi matu veidošanas piederumi 10+ frizūrām

Veidošanas pamācība un 3 noderīgi matu veidošanas piederumi 10+ frizūrām

Komplektā veidošanas pamācība 10+ frizūrām, 2 elastīgas lentes vieglākai matu ieveidošanai un lociņš jaunu frizūru izmēģināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

34

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

24/04/2018

Polska

Polska

Sprzęt super, godny polecenia!

Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Plusi

Суцільні плюси

Mīnusi

Недоліків не знайшла

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Plusi

Делает идеальные кудри и волны

Mīnusi

нет

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 