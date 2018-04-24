30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
15+ frizūru ar vienu ierīci
15 uzgaļi un piederumi
Veidošanas pamācība
OneClick tehnoloģija
80 mm iztaisnošanas plātnes perfekti gludam rezultātam
25 mm ieveidošanas cilindrs perfekti stingrām vai vaļīgām cirtām
Vienkārši sukājiet matus, lai iegūtu perfekti kuplu rezultātu.
4.8
no 5
34
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
jo636
24/04/2018
Polska
Sprzęt super, godny polecenia!
Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji
Marinaalieva
04/11/2021
Україна
Відгук через рік користування
Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!
Plusi
Суцільні плюси
Mīnusi
Недоліків не знайшла
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Lykke_ua
02/11/2021
Україна
Потрясающая плойка!
Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)
Plusi
Делает идеальные кудри и волны
Mīnusi
нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)