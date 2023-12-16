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  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
  • Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*

5000Karstā taisnojošā ķemme

BHH885/00

4.8
| (273) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*
Iegūstiet dabiski taisnus, mirdzošus matus tikai 5 minūšu laikā. Mūsu ThermoProtect tehnoloģija ar jonu iedarbības sistēmu un sariņu konstrukcija veida veselīgus matus bez spurošanās.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Kopšana ar joniem gludiem, mirdzošiem matiem

Dabīgi taisni mati 5 minūtēs*

  • ThermoProtect tehnoloģija

  • Jonu iedarbība

  • Keramisks pārklājums ar argāna eļļu

ThermoProtect samazina siltuma radītos matu bojājumus

ThermoProtect samazina siltuma radītos matu bojājumus

Saru temperatūra tiek saglabāta optimālā līmenī, lai mazinātu karstuma radītos bojājumus, vienlaikus samazinot berzi. Mati kļūst dabiski taisni un izskatās zīdaini gludi.

Trīskāršu saru konstrukcija

Trīskāršu saru konstrukcija

Trīskāršu saru konstrukcija maigi atšķetina un iztaisno matus, vienlaikus aizsargājot galvas ādu pret karstumu.

Liela lāpstiņas formas ķemme

Liela lāpstiņas formas ķemme

Lāpstiņas formas konstrukcija, kas ļauj iztaisnot vairāk matu vienā piegājienā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

273

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

16/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lielisks produkts!

Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

23/12/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ātri, ērti, saudzējošākas par taisnotāju

Esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo ķemmi. Savus biezos matus iztaisnoju 10 minūšu laikā

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

18/04/2019

Latvija

Latvija

Maksimāli dabīgs efekts

Labs produkts. Sākumā biju skeptiski noskaņota, bet rezultāts mani patīkami pārsteidza. Matus taisno tiešām labi un uzreiz var pamanīt atšķirību izķemmējot tikai vienu reizi. Pozitīvi arī tas, ka mati "nepielīp" pie galvas un ir maksimāli dabīgs efekts. Iesaku :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Pamatojoties uz mājās veiktu testu 96 sievietēm ar dažādu matu veidu Polijā. Lietošanas temperatūra 170 °C un 200 °C