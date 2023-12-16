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ThermoProtect tehnoloģija
Jonu iedarbība
Keramisks pārklājums ar argāna eļļu
Saru temperatūra tiek saglabāta optimālā līmenī, lai mazinātu karstuma radītos bojājumus, vienlaikus samazinot berzi. Mati kļūst dabiski taisni un izskatās zīdaini gludi.
Trīskāršu saru konstrukcija maigi atšķetina un iztaisno matus, vienlaikus aizsargājot galvas ādu pret karstumu.
Lāpstiņas formas konstrukcija, kas ļauj iztaisnot vairāk matu vienā piegājienā.
4.8
no 5
273
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Lan35
16/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Lielisks produkts!
Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Blondīne
23/12/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Ātri, ērti, saudzējošākas par taisnotāju
Esmu ļoti, ļoti apmierināta ar šo ķemmi. Savus biezos matus iztaisnoju 10 minūšu laikā
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Eneil
18/04/2019
Latvija
Maksimāli dabīgs efekts
Labs produkts. Sākumā biju skeptiski noskaņota, bet rezultāts mani patīkami pārsteidza. Matus taisno tiešām labi un uzreiz var pamanīt atšķirību izķemmējot tikai vienu reizi. Pozitīvi arī tas, ka mati "nepielīp" pie galvas un ir maksimāli dabīgs efekts. Iesaku :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHH880/00 Karstā taisnojošā ķemme
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Pamatojoties uz mājās veiktu testu 96 sievietēm ar dažādu matu veidu Polijā. Lietošanas temperatūra 170 °C un 200 °C