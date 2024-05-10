To jest moja druga prostownica od Philips - poprzednią się "podzieliłam" z moją siostrą :D Moje włosy są naturalnie dosyć suche i bardzo ostrzożnie podchodzę do prostownic - ale ta się świetnie sprawdziła. Włosy są łądnie ułożone, proste a do tego są w świetnym stanie! Płytki nie przycinają włosów - nie czepiają i nie ciągną. Zaletą jest dla mnie automatyczne wyłączanie się - co prawda jeszcze nie zostawiłam włączonej ale mam spokojną głowę (z prostymi włosami). Polecam!