30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
ThermoProtect tehnoloģija
Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem
Keratīnu aktivizējošas plātnes
6 LED temperatūras iestatījumi
ThermoProtect tehnoloģija vienmērīgi izdala temperatūru pa visām plātnēm, novēršot pārkaršanu, lai aizsargātu jūsu matus.
Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Keratīnu aktivizējošas keramiskās plātnes viegli slīd pa matiem, lai veidošana būtu ātra un vienkārša.
4.8
no 5
138
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
KasiaST
10/05/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetna
Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Katarzyna D
28/06/2023
Polska
Doskonała w każdym calu
Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to
Plusi
Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Joker84
18/02/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Przystępna cena za dobrą jakość
Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.
Plusi
Duża moc
Mīnusi
Płytki mogłyby być większe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)