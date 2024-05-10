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  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
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  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
  • Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli

StraightCare EssentialThermoProtect matu taisnotājs

BHS378/00

4.8
| (138) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli
Īpaši izstrādāts vieglai un ātrai ieveidošanai ar garām keratīnu aktivizējošām plātnēm un 6 LED temperatūras iestatījumiem. Rūpējieties par saviem matiem ar ThermoProtect tehnoloģiju, kas novērš pārkaršanu un nodrošina jūsu matiem spožu mirdzumu, pateicoties jonu apstrādei.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Gludi un mirdzoši mati ar apstrādi ar joniem un kontroli

  • ThermoProtect tehnoloģija

  • Kopšana ar joniem mirdzošiem matiem

  • Keratīnu aktivizējošas plātnes

  • 6 LED temperatūras iestatījumi

ThermoProtect tehnoloģija

ThermoProtect tehnoloģija

ThermoProtect tehnoloģija vienmērīgi izdala temperatūru pa visām plātnēm, novēršot pārkaršanu, lai aizsargātu jūsu matus.

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Keratīna keramiskās plātnes vieglai taisnošanai un mirdzošiem matiem

Keratīna keramiskās plātnes vieglai taisnošanai un mirdzošiem matiem

Keratīnu aktivizējošas keramiskās plātnes viegli slīd pa matiem, lai veidošana būtu ātra un vienkārša.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

138

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

3
2

10/05/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetna

Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

28/06/2023

Polska

Polska

Doskonała w każdym calu

Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to

Plusi

Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

18/02/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Przystępna cena za dobrą jakość

Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.

Plusi

Duża moc

Mīnusi

Płytki mogłyby być większe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 