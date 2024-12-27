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ThermoShield tehnoloģija
Par 50 % ātrāka matu taisnošana
2 x jonu iedarbība mirdzošiem matiem
Plātnes ar argāna eļļas pārklājumu
ThermoShield tehnoloģija ļauj ieveidot matus, samazinot siltuma radītos bojājumus. Tās sensors regulē temperatūru, lai mati no saknēm līdz galiņiem saņemtu pēc iespējas vienmērīgāku ieveidošanu.
Gludās plātnes palīdz ar matu taisnotāju viegli veikt kustības, tādēļ matu ieveidošanai jāveltī mazāk laika, taču varat baudīt to pašu lielisko rezultātu.
Šī spēcīgā jonu sistēma pastiprina matu spīdumu ar divkāršu jonu iedarbību katrā ieveidošanas sesijā. Matu uzlāde ar miljoniem negatīvo jonu uz katru kubikcentimetru novērš statiskās elektrības rašanos, kondicionē matus un pieglauž to kutikulas. Tādēļ varat baudīt frizūru bez sprogām, bet ar īpašu mirdzumu.
4.8
no 5
586
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
27/12/2024
Latvija
Lielisks matu taisnotājs
Šis matu taisnotājs ir patiesi izcils! Iepriekš tik labu vēl nebiju lietojusi, tas tik ātri iztaisno matus, un rezultāts ir gluds un spīdīgs. Tas palīdz aizsargāt matus no karstuma bojājumiem, kas man ir ļoti svarīgi ✨ Ieteiktu ikvienai, kas vēlas iegūt perfekti taisnus matus!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
Lācītis
20/12/2024
Latvija
Super!
Šis matu taisnotājs ir perfekts! Pēc taisnošanas mati ir gludi un spīdīgi! 😍 Ļoti labi arī sanāk ieveidot lokainus matus, ātri un skaisti! 😊
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
Piparkuka
24/09/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Lieliski iztaisno matus .
Matu taisnotājs ir ļoti labs . Ātri uzsilst,neplēš matus , viegls un ērts lietošanā. Vienīgi nekur neatradu aprakstu , ka ierīce izdala sicošu skaņu, kas sākumā likās biedējoši. Cik sapratu , tā ierīce dara , kad darbojas joni ?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Tāds pats rezultāts ar zemāku siltuma iedarbību 180 °C salīdzinājumā ar HP8361 un 210 °C
Salīdzinājumā ar HP8361