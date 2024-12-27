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  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
  • Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*

5000 SeriesMatu taisnotājs

BHS520/00

4.8
| (586) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*
Ieveidojiet matus ar ThermoShield tehnoloģiju. Pastāvīga temperatūra no matu saknēm līdz galiņiem, mazāk karstuma radītu bojājumu un veselīga izskata mati. Pastipriniet matu mirdzumu ar 2 x jonisko aprūpi, kura ļauj izveidot daudz skaistu frizūru, kas nepūkojas.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ar ThermoShield tehnoloģiju

Ieveidojiet, mazāk bojājot matus ar karstumu*

  • ThermoShield tehnoloģija

  • Par 50 % ātrāka matu taisnošana

  • 2 x jonu iedarbība mirdzošiem matiem

  • Plātnes ar argāna eļļas pārklājumu

ThermoShield tehnoloģija mazākiem siltuma radītiem bojājumiem

ThermoShield tehnoloģija mazākiem siltuma radītiem bojājumiem

ThermoShield tehnoloģija ļauj ieveidot matus, samazinot siltuma radītos bojājumus. Tās sensors regulē temperatūru, lai mati no saknēm līdz galiņiem saņemtu pēc iespējas vienmērīgāku ieveidošanu.

Par 50 % ātrāka matu taisnošana**

Gludās plātnes palīdz ar matu taisnotāju viegli veikt kustības, tādēļ matu ieveidošanai jāveltī mazāk laika, taču varat baudīt to pašu lielisko rezultātu.

2 x jonu iedarbība*** spīdīgiem matiem bez sprogām

Šī spēcīgā jonu sistēma pastiprina matu spīdumu ar divkāršu jonu iedarbību katrā ieveidošanas sesijā. Matu uzlāde ar miljoniem negatīvo jonu uz katru kubikcentimetru novērš statiskās elektrības rašanos, kondicionē matus un pieglauž to kutikulas. Tādēļ varat baudīt frizūru bez sprogām, bet ar īpašu mirdzumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

586

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

27/12/2024

Latvija

Latvija

Lielisks matu taisnotājs

Šis matu taisnotājs ir patiesi izcils! Iepriekš tik labu vēl nebiju lietojusi, tas tik ātri iztaisno matus, un rezultāts ir gluds un spīdīgs. Tas palīdz aizsargāt matus no karstuma bojājumiem, kas man ir ļoti svarīgi ✨ Ieteiktu ikvienai, kas vēlas iegūt perfekti taisnus matus!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

20/12/2024

Latvija

Latvija

Super!

Šis matu taisnotājs ir perfekts! Pēc taisnošanas mati ir gludi un spīdīgi! 😍 Ļoti labi arī sanāk ieveidot lokainus matus, ātri un skaisti! 😊

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs

24/09/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lieliski iztaisno matus .

Matu taisnotājs ir ļoti labs . Ātri uzsilst,neplēš matus , viegls un ērts lietošanā. Vienīgi nekur neatradu aprakstu , ka ierīce izdala sicošu skaņu, kas sākumā likās biedējoši. Cik sapratu , tā ierīce dara , kad darbojas joni ?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs

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Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Tāds pats rezultāts ar zemāku siltuma iedarbību 180 °C salīdzinājumā ar HP8361 un 210 °C

  2. Salīdzinājumā ar HP8361