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Izbeigta ražošana
10 digitāli iestatījumi
piemērots visiem matu tipiem
Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Taisnošanas plāksnēm ir profesionāla līmeņa garums (105 mm), nodrošinot ātrāku un vieglāku taisnošanu.
Plāksnes ar gludu keramisko pārklājumu ar īpaši vienmērīgu slīdamību novērš matu bojāšanu veidošanas laikā.
4.8
no 5
163
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
LAI1234
10/07/2019
Latvija
Labs matu taisnotājs
Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
Evelina36
15/07/2019
Lietuva
Labai patiko
Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Idealus skubančioms
Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)