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  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
  • Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu

Izbeigta ražošana

StraightCareMatu taisnotājs

BHS674/00

4.8
| (163) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu
Viegli iegūstiet ideāli taisnus matus ar mūsu jauno taisnotāju. Apstrāde ar joniem un plāksnes ar keramisko pārklājumu nodrošina matiem perfektu aizsardzību, gludumu un spīdumu. 220°C karstums ļauj radīt burvīgas cirtas ar vienu kustību.
Skatīt visas priekšrocības
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Iegūstiet pārliecību par saviem matiem ar uzlabotu kopšanu

  • 10 digitāli iestatījumi

  • piemērots visiem matu tipiem

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Īpaši garas plāksnes (105 mm) ātrai un vieglai taisnošanai

Īpaši garas plāksnes (105 mm) ātrai un vieglai taisnošanai

Taisnošanas plāksnēm ir profesionāla līmeņa garums (105 mm), nodrošinot ātrāku un vieglāku taisnošanu.

Uzlabota keramika labākai slīdamībai un bojājumu novēršanai

Uzlabota keramika labākai slīdamībai un bojājumu novēršanai

Plāksnes ar gludu keramisko pārklājumu ar īpaši vienmērīgu slīdamību novērš matu bojāšanu veidošanas laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

163

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

10/07/2019

Latvija

Latvija

Labs matu taisnotājs

Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patiko

Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Idealus skubančioms

Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 