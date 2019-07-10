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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

StraightCareIzcilais matu galu taisnotājs

BHS677/00

4.8

| (163) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Iegūstiet pārliecību par saviem matiem

Premium izcilais matu galu taisnotājs ir pirmais matu taisnotājs, kurš aizsargā trauslus matu galus. Ar mūsu jaunizveidoto SplitStop tehnoloģiju un kustīgajām plāksnēm jūs varat brīnišķīgi ieveidot matus, saglabājot veselīgus matu galus.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Līdz 95 % nesašķelti matu gali*

Iegūstiet pārliecību par saviem matiem

  • ar SplitStop tehnoloģiju

  • aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

  • 2x apstrāde ar joniem

  • Keratīna piesātinājums

SplitStop tehnoloģija vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

SplitStop tehnoloģija vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

Mūsu noslēpums vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos ir jaunā SplitStop tehnoloģija. Tā ir unikāla UniTemp sensora un mūsdienīgu kustīgo keramisko plātņu kombinācija, kas padara matus veselīgus. UniTemp sensors pasargā matus no pārmērīga karstuma iedarbības, un veidošanas plātnes rada minimālu berzi, lieliski pasargājot matu galus no šķelšanās.

UniTemp sensors skaisti ieveidotiem matiem, izmantojot mazāku karstumu

UniTemp sensors skaisti ieveidotiem matiem, izmantojot mazāku karstumu

UniTemp sensors aizsargā matus no pārmērīgi liela karstuma iedarbības, nodrošinot nemainīgāku veidošanas temperatūru veiktspējas uzlabošanai: iegūstiet to pašu rezultātu ar par 20°C zemāku karstuma iestatījumu**. Izveidojiet lielisku frizūru ar veselīgiem, dzīvīgiem matu galiem.

Keratīna piesātinājums labākai kopšanai

Keratīna piesātinājums labākai kopšanai

Keratīns ir nozīmīga matu sastāvdaļa, kas padara matus izturīgus, veselīgus un piešķir tiem lielisku izskatu. Keramiskais pārklājums ir bagātināts ar keratīnu, lai nodrošinātu matiem vēl labāku kopšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

163

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

10/07/2019

Latvija

Latvija

Labs matu taisnotājs

Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patiko

Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Idealus skubančioms

Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. pēc 2 gadu ilgas matu taisnošanas simulācijas pie 200 °C nesašķeltiem vidusmēra eiropieša matiem

  2. matu temperatūra un patērētāju tests, salīdzinot ar HP8344