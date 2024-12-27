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ThermoShield tehnoloģija
Minerālu joniskā kopšana
Par 50 % ātrāka matu taisnošana
Karstumizturīgs sarullējams maciņš
ThermoShield tehnoloģija ļauj ieveidot matus, samazinot siltuma radītos bojājumus. Tās sensors regulē temperatūru, lai mati no saknēm līdz galiņiem saņemtu pēc iespējas vienmērīgāku ieveidošanu.
Minerālu joni palīdz samazināt UV negatīvo ietekmi un samazina matu virsmas bojājumus. Mazāk UV radītu bojājumu gādā, ka mati ir gludi un daudzpusīgi.
Izvēlieties temperatūru diapazonā no 120 °C līdz 230 °C, lai nodrošinātu noturīgu rezultātu, samazinot matu bojājumu risku.
4.8
no 5
586
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
27/12/2024
Latvija
Lielisks matu taisnotājs
Šis matu taisnotājs ir patiesi izcils! Iepriekš tik labu vēl nebiju lietojusi, tas tik ātri iztaisno matus, un rezultāts ir gluds un spīdīgs. Tas palīdz aizsargāt matus no karstuma bojājumiem, kas man ir ļoti svarīgi ✨ Ieteiktu ikvienai, kas vēlas iegūt perfekti taisnus matus!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
Lācītis
20/12/2024
Latvija
Super!
Šis matu taisnotājs ir perfekts! Pēc taisnošanas mati ir gludi un spīdīgi! 😍 Ļoti labi arī sanāk ieveidot lokainus matus, ātri un skaisti! 😊
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 Series BHS742/00 Matu taisnotājs
Piparkuka
24/09/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Lieliski iztaisno matus .
Matu taisnotājs ir ļoti labs . Ātri uzsilst,neplēš matus , viegls un ērts lietošanā. Vienīgi nekur neatradu aprakstu , ka ierīce izdala sicošu skaņu, kas sākumā likās biedējoši. Cik sapratu , tā ierīce dara , kad darbojas joni ?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHS520/00 Matu taisnotājs
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Tāds pats rezultāts ar zemāku siltuma iedarbību 180 °C salīdzinājumā ar HP8361 un 210 °C
Salīdzinājumā ar HP8361
Salīdzinājumā ar HP8361