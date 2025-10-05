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  • Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ
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  • Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ
  • Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ
  • Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ
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  • Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ
  • Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ

Izbeigta ražošana

PrestigeMatu taisnotājs

BHS830/00

4.7
| (591) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ
Iepazīstieties ar Philips personalizēto matu taisnotāju ar SenseIQ tehnoloģiju, kas ir izstrādāta, lai saglabātu jūsu matu dabīgo mitruma līmeni. Tā rezultātā jūs iegūstat stiprus matus, kas veselīgi mirdz ik reizi, kad tos ieveidojat.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Pierādīts, ka tas palīdz saglabāt līdz pat 93 % no matu dabiskā stipruma*

Personalizēta matu taisnošana ar SenseIQ

  • Personalizēta tehnoloģija

  • Rūpējas par matu stiprumu*

  • Saglabā līdz pat 70 % mitruma**

  • 4x vairāk jonu spīdīgiem matiem

Personalizēta matu taisnošana

Personalizēta matu taisnošana

SenseIQ tehnoloģija personalizētai matu taisnošanai. Tas sajūt. Aktīvais digitālais sensors mēra jūsu matu temperatūru vairāk nekā 20 000 reižu vienā matu veidošanas reizē. Tas pielāgojas. Viedais mikroprocesors automātiski pielāgo temperatūru, lai jūsu mati netiktu pārkarsēti. Tas rūpējas. Mūsu tehnoloģija, kas jūs sajūt un jums pielāgojas, aizsargās matus to veidošanas laikā, saglabājot līdz pat 70 % no matu dabīgā mitruma**.

Tas rūpējas par matu stiprību

Tas rūpējas par matu stiprību

Ir pierādīts, ka tas saglabā līdz pat 93 % no jūsu matu būtiskās stiprības* — matu taisnotājs ar SenseIQ tehnoloģiju rūpējas par to, lai jūsu mati ne tikai izskatītos skaisti un būtu spīdīgi, bet arī vienmēr būtu veselīgi no iekšpuses.

Tetra jonu sistēma spīdīgiem matiem

Tetra jonu sistēma spīdīgiem matiem

Ļaujiet saviem matiem izbaudīt bagātinošo jonu gaisa plūsmu ar Tetra jonu sistēmu. Patentētais dizains, izmantojot 4 speciālas strūklas, kas atrodas matu taisnotāja abās pusēs, izlaiž miljoniem jonu. Bagātinošās molekulas novērš statisko elektrizēšanos, mazina sprogošanos un piešķir jūsu matiem lielisku spīdumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

591

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

05/10/2025

Latvija

Latvija

Izcils

Izcils matu taisnotājs. Viegli iztaisno matus. Mati paliek gludi un zīdaini. Nav sajūtas, ka pēc taisnošanas mati ir sausi. Pa dienu mēdzu ielikt matu gumiju matos, pēc izņemšanas nav tik liels nospiedums matos no gumijas. Ātri uzsilst.

Plusi

Nesausina matus. Taisni un zīdaini mati.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 Series BHS838/00 Matu taisnotājs ar SenseIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 Series BHS838/00 Matu taisnotājs ar SenseIQ

21/08/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Produkts ļoti labs. Atbilst esošām funkcijām.

Produkts pilda savas funkcijas ļoti labi. Mati gludi un taisni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs

30/04/2022

Latvija

Latvija

kavlitāte

Var just produkta kvalitāti. Mati pēc taisnošanas ir mīksti un zīdaini. Produkts pats par sevi ļoti elegants. Man patīk!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs

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Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. SenseIQ režīms pie 200 °C, sniedz rezultātus

  2. SenseIQ režīms pie 170 °C

  3. salīdzinājumā ar Philips HP8372