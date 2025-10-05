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Personalizēta tehnoloģija
Rūpējas par matu stiprumu*
Saglabā līdz pat 70 % mitruma**
4x vairāk jonu spīdīgiem matiem
SenseIQ tehnoloģija personalizētai matu taisnošanai. Tas sajūt. Aktīvais digitālais sensors mēra jūsu matu temperatūru vairāk nekā 20 000 reižu vienā matu veidošanas reizē. Tas pielāgojas. Viedais mikroprocesors automātiski pielāgo temperatūru, lai jūsu mati netiktu pārkarsēti. Tas rūpējas. Mūsu tehnoloģija, kas jūs sajūt un jums pielāgojas, aizsargās matus to veidošanas laikā, saglabājot līdz pat 70 % no matu dabīgā mitruma**.
Ir pierādīts, ka tas saglabā līdz pat 93 % no jūsu matu būtiskās stiprības* — matu taisnotājs ar SenseIQ tehnoloģiju rūpējas par to, lai jūsu mati ne tikai izskatītos skaisti un būtu spīdīgi, bet arī vienmēr būtu veselīgi no iekšpuses.
Ļaujiet saviem matiem izbaudīt bagātinošo jonu gaisa plūsmu ar Tetra jonu sistēmu. Patentētais dizains, izmantojot 4 speciālas strūklas, kas atrodas matu taisnotāja abās pusēs, izlaiž miljoniem jonu. Bagātinošās molekulas novērš statisko elektrizēšanos, mazina sprogošanos un piešķir jūsu matiem lielisku spīdumu.
4.7
no 5
591
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Labibu
05/10/2025
Latvija
Izcils
Izcils matu taisnotājs. Viegli iztaisno matus. Mati paliek gludi un zīdaini. Nav sajūtas, ka pēc taisnošanas mati ir sausi. Pa dienu mēdzu ielikt matu gumiju matos, pēc izņemšanas nav tik liels nospiedums matos no gumijas. Ātri uzsilst.
Plusi
Nesausina matus. Taisni un zīdaini mati.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 Series BHS838/00 Matu taisnotājs ar SenseIQ
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 Series BHS838/00 Matu taisnotājs ar SenseIQ
Zanuks24
21/08/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Produkts ļoti labs. Atbilst esošām funkcijām.
Produkts pilda savas funkcijas ļoti labi. Mati gludi un taisni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs
magnolija142
30/04/2022
Latvija
kavlitāte
Var just produkta kvalitāti. Mati pēc taisnošanas ir mīksti un zīdaini. Produkts pats par sevi ļoti elegants. Man patīk!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige BHS830/00 Matu taisnotājs
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
SenseIQ režīms pie 200 °C, sniedz rezultātus
SenseIQ režīms pie 170 °C
salīdzinājumā ar Philips HP8372