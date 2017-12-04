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Izbeigta ražošana

Bezvadu Multiroom mūzikas sistēma

BM60B/10

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

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Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • ar MULTIPAIR

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Straumējiet visu mūziku, izmantojot izzylink™

Straumējiet visu mūziku, izmantojot izzylink™

izzylink™ nodrošina skanējumu no visiem mūzikas avotiem un mūzikas vai radio lietotnēm viedtālruņos, planšetdatoros vai datoros bezvadu tīklā katrā telpā.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā