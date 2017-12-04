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Izbeigta ražošana
Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā
Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
ar MULTIPAIR
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
izzylink™ nodrošina skanējumu no visiem mūzikas avotiem un mūzikas vai radio lietotnēm viedtālruņos, planšetdatoros vai datoros bezvadu tīklā katrā telpā.
Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom