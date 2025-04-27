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  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
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  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
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  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija
  • Viegla epilācija

Izbeigta ražošana

Satinelle EssentialKompaktais epilators ar vadu

BRE235/00

4.7
| (324) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Viegla epilācija
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Maiga āda nedēļām ilgi

Viegla epilācija

  • Kājām un jutīgām zonām

  • + 1 uzgalis

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni

Efektīvā epilēšanas sistēma padara ādu gludu un noņem matiņus uz vairākām nedēļām

2 ātruma iestatījumi plānāku un biezāku matiņu satveršanai

2 ātruma iestatījumi plānāku un biezāku matiņu satveršanai

2 ātruma iestatījumi plānāku un biežāku matiņu noņemšanai, lai jūs varētu pielāgot šo procedūru sev.

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Pielāgots, ergonomisks rokturis ērtai lietošanai

Apaļā forma lieliski iegulst jūsu rokā ērtai matiņu noņemšanai. Tas arī izskatās lieliski!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

324

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

27/04/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Tylko ten!

To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

01/07/2024

Polska

Polska

;)

Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

10/11/2022

Polska

Polska

uwielbiam!

Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 