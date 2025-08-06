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  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai
  • Saudzīgs process gludai ādai

Epilator Series 4000Epilators ar vadu

BRE247/00

4.8
| (91) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Saudzīgs process gludai ādai
Atklājiet matiņu likvidēšanas risinājumu, kas ir saudzīgs ādai un nodrošina ilgstoši gludu rezultātu līdz 28 dienām. Mēs saprotam, ka epilācija var šķist biedējoša. Bet, veicot to regulāri, tā kļūst mazāk sāpīga!*
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Rūpes par jums un jūsu ādu

Saudzīgs process gludai ādai

  • Ķermenim un jutīgajām zonām

  • Ar LED gaismu

  • +4 piederumi

  • Epilē, skuj un veic pīlingu

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Izbaudiet ilgstoši gludas ādas sajūtu. Epilators ļaus aizmirst par matiņu likvidēšanu līdz 4 nedēļām.

Vienkārša epilācija ar pincetēm

Vienkārša epilācija ar pincetēm

Šis pievilcīgais epilators nodrošina vienkāršu matiņu noņemšanu un īpaši gludu rezultātu mājas apstākļos. Tas spēj satvert tik īsus matiņus kā vasks, taču bez vajadzības apmeklēt salonu un bez ķēpīgā vaksācijas procesa. Nopietni.

Ilgstoši gludam rezultātam

Ilgstoši gludam rezultātam

Šis epilators rada minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi — vienreizējs pirkums, papīra iepakojumā, nav bateriju, rokturis izgatavots no 50% pārstrādātu materiālu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

91

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3

06/08/2025

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił

Plusi

Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.

Mīnusi

Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

23/07/2025

Polska

Polska

Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany

Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia

Plusi

Cichy dociera do każdego włoska delikatny

Mīnusi

nie zauważyłam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

12/06/2025

Polska

Polska

Bardzo fajny

Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.

Plusi

Łatwość w użyciu, dokładność

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. Atzīst 87% lietotāju izmēģinājumā mājas apstākļos Nīderlandē, n = 28, 2024. gadā.