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Ķermenim un jutīgajām zonām
Ar LED gaismu
+4 piederumi
Epilē, skuj un veic pīlingu
Izbaudiet ilgstoši gludas ādas sajūtu. Epilators ļaus aizmirst par matiņu likvidēšanu līdz 4 nedēļām.
Šis pievilcīgais epilators nodrošina vienkāršu matiņu noņemšanu un īpaši gludu rezultātu mājas apstākļos. Tas spēj satvert tik īsus matiņus kā vasks, taču bez vajadzības apmeklēt salonu un bez ķēpīgā vaksācijas procesa. Nopietni.
Šis epilators rada minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi — vienreizējs pirkums, papīra iepakojumā, nav bateriju, rokturis izgatavots no 50% pārstrādātu materiālu.
4.8
no 5
91
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Marcin Przybyl
06/08/2025
Polska
Akcijas daļa
Polecam
Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił
Plusi
Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.
Mīnusi
Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Sylpedr
23/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany
Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia
Plusi
Cichy dociera do każdego włoska delikatny
Mīnusi
nie zauważyłam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
12/06/2025
Polska
Akcijas daļa
Bardzo fajny
Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.
Plusi
Łatwość w użyciu, dokładność
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Atzīst 87% lietotāju izmēģinājumā mājas apstākļos Nīderlandē, n = 28, 2024. gadā.