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Izbeigta ražošana
ar integrētu gaismiņu
kājām
+ 4 uzgaļi
Efektīvā epilēšanas sistēma padara ādu gludu un noņem matiņus uz vairākām nedēļām
Unikālā iebūvētā gaismiņa nodrošina, ka tiek palaists garām mazāks matiņu daudzums un epilācija ir efektīvāka.
2 ātruma iestatījumi plānāku un biežāku matiņu noņemšanai, lai jūs varētu pielāgot šo procedūru sev.
4.7
no 5
324
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
em. ja
27/04/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Tylko ten!
To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
AsiaBa
01/07/2024
Polska
;)
Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
ana1777
10/11/2022
Polska
uwielbiam!
Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.