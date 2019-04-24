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  • Stingri satver pat sīkus matiņus
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  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
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  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus

Izbeigta ražošana

Satinelle AdvancedEpilators mitrai un sausai epilēšanai

BRE610/00

3.3
| (31) Atsauksmes

1 godalga

Stingri satver pat sīkus matiņus
S formas rokturis palīdz to virzīt pāri ķermenim. Plata galviņa ar keramiskajiem diskiem nodrošina ādai tuvu epilēšanu, lai satvertu pat sīkākos matiņus, un ilgstošu rezultātu. Mitrā un sausā lietošana ar 1 piederumu.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Viegli kontrolējams ilgstoša rezultāta iegūšanai

Stingri satver pat sīkus matiņus

  • Kājām, ķermenim un sejai

  • 1 piederums

  • Bez vada un uzlādējams

  • S formas rokturis

S formas rokturis nodrošina izcilu manevrētspēju visās ķermeņa zonās

Ergonomiskais rokturis ir viegli satverams, tas nodrošina maksimālu kontroli un padara visas ķermeņa zonas viegli aizsniedzamas.

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Mūsu epilatora galviņa ir unikāla, jo izgatavota no rupja keramiska materiāla, kas stingri satver matiņus, no tā neizslīdēs pat smalki matiņi.

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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3.3

no 5

31

Atsauksmes

2

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 