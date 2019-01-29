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Izbeigta ražošana
Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
Līdz šim ātrākajam Philips epilatoram ir unikāli keramiskie diski, kas rotē ar lielāku ātrumu kā jebkad agrāk un cieši satver smalkus un īsus matiņus. Baudiet zīdaini gludu ādu nedēļām ilgi un apstrādājiet ikvienu ķermeņa zonu ar īpaši pielāgotām matiņu likvidēšanas metodēm.
Kājām un ķermenim
Keramiskie diski satver smalkus matiņus
S formas rokturis
+ 4 uzgaļi
Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.
Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.
Neslīdošs rokturis, kas ir ideāli piemērots lietošanai ūdenī. Nodrošina ērtāku un saudzīgāku epilēšanu dušā vai vannā. Bezvadu lietošana — vēl lielākām ērtībām.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.4
no 5
526
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Zanete
29/01/2019
Latvija
lielisks dizains apvienojumā ar kvalitāti
Jau ilgi meklēju savu ideālo epilatoru un to beidzot atradu! Šim komplektam ir visi nepieciešamie uzgaļi, liels pluss ir pēdu vīle. Epilatoru ir ērti lietot un led gaisma uz uzgaļa tiešam atvieglo epilēšanu. Un kas ir ne mazāk svarīgi, es dievinu tā dizainu un krāsu! Man patīk, ka visas man ikdienā vajadzīgās lietas ir vienotā dizainā: gan epilators, gan pēdu vīle, gan sejas birste.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Arual2020
09/07/2020
Lietuva
Superinis epiliatorius
Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!
Plusi
Patogus, gerai israuna
Mīnusi
Nera
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Izmantošanas datums 2020-06-09
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Izmantošanas datums 2020-06-09
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Mažas ir efektyvus
Labai patogus naudoti – užima mažai vietos, galima drąsiai imti į keliones, o jeigu reikia, tai ir į rankinuką einant į darbą galima įsimesti. Pirmą kartą naudojantis, savaime suprantama, skausmo neišvengsi, bet šiaip greitai skausmas praėjo ir oda nebuvo sudirginta. Tai tikrai labai geras ir patogus daiktas!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius