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  • Stingri satver pat sīkus matiņus
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  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus
  • Stingri satver pat sīkus matiņus

Izbeigta ražošana

Satinelle AdvancedEpilators mitrai un sausai epilēšanai

BRE630/00

4.6
| (45) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Stingri satver pat sīkus matiņus
S formas rokturis palīdz to virzīt pāri ķermenim. Plata galviņa ar keramiskajiem diskiem nodrošina ādai tuvu epilēšanu, lai satvertu pat sīkākos matiņus, un ilgstošu rezultātu. Mitrā un sausā lietošana ar 5 piederumiem personalizētai skaistumkopšanai.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Viegli kontrolējams ilgstoša rezultāta iegūšanai

Stingri satver pat sīkus matiņus

  • Kājām, ķermenim un sejai

  • 5 uzgaļi

  • Bez vada un uzlādējams

  • S formas rokturis

S formas rokturis nodrošina izcilu manevrētspēju visās ķermeņa zonās

Ergonomiskais rokturis ir viegli satverams, tas nodrošina maksimālu kontroli un padara visas ķermeņa zonas viegli aizsniedzamas.

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Mūsu epilatora galviņa ir unikāla, jo izgatavota no rupja keramiska materiāla, kas stingri satver matiņus, no tā neizslīdēs pat smalki matiņi.

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

45

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

09/07/2019

Latvija

Latvija

Labs

Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Plusi

Dokładny, dobrze goli

Mīnusi

Głośny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 