30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Kājām, ķermenim un sejai
5 uzgaļi
Bez vada un uzlādējams
S formas rokturis
Ergonomiskais rokturis ir viegli satverams, tas nodrošina maksimālu kontroli un padara visas ķermeņa zonas viegli aizsniedzamas.
Mūsu epilatora galviņa ir unikāla, jo izgatavota no rupja keramiska materiāla, kas stingri satver matiņus, no tā neizslīdēs pat smalki matiņi.
Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.
Godalgas
4.6
no 5
45
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
inka92
09/07/2019
Latvija
Labs
Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Plusi
Dokładny, dobrze goli
Mīnusi
Głośny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
MagdalenaL
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.