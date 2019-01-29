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  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus

Izbeigta ražošana

Satinelle AdvancedEpilators mitrai un sausai epilēšanai

BRE635/00

4.4
| (526) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

1 godalga

Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
Līdz šim ātrākajam Philips epilatoram ir unikāli keramiskie diski, kas rotē ar lielāku ātrumu kā jebkad agrāk un cieši satver smalkus un īsus matiņus. Baudiet zīdaini gludu ādu nedēļām ilgi un apstrādājiet ikvienu ķermeņa zonu ar īpaši pielāgotām matiņu likvidēšanas metodēm.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

2 matiņu izraušanas režīmi

Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus

  • Kājām, ķermenim un sejai

  • Keramiskie diski satver smalkus matiņus

  • S formas rokturis

  • +5 piederumi

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Pirmais epilators ar S formas rokturi

Ergonomisko S formas rokturi ir viegli kontrolēt maksimālām ērtībām un labākai sniedzamībai ar dabiskām un precīzām kustībām pa visu ķermeni.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image AWARD-612378

Atsauksmes

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4.4

no 5

526

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

29/01/2019

Latvija

Latvija

lielisks dizains apvienojumā ar kvalitāti

Jau ilgi meklēju savu ideālo epilatoru un to beidzot atradu! Šim komplektam ir visi nepieciešamie uzgaļi, liels pluss ir pēdu vīle. Epilatoru ir ērti lietot un led gaisma uz uzgaļa tiešam atvieglo epilēšanu. Un kas ir ne mazāk svarīgi, es dievinu tā dizainu un krāsu! Man patīk, ka visas man ikdienā vajadzīgās lietas ir vienotā dizainā: gan epilators, gan pēdu vīle, gan sejas birste.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

09/07/2020

Lietuva

Lietuva

Superinis epiliatorius

Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!

Plusi

Patogus, gerai israuna

Mīnusi

Nera

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Mažas ir efektyvus

Labai patogus naudoti – užima mažai vietos, galima drąsiai imti į keliones, o jeigu reikia, tai ir į rankinuką einant į darbą galima įsimesti. Pirmą kartą naudojantis, savaime suprantama, skausmo neišvengsi, bet šiaip greitai skausmas praėjo ir oda nebuvo sudirginta. Tai tikrai labai geras ir patogus daiktas!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 