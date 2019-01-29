30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Kājām, ķermenim un sejai
Keramiskie diski satver smalkus matiņus
S formas rokturis
+5 piederumi
Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.
Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.
Ergonomisko S formas rokturi ir viegli kontrolēt maksimālām ērtībām un labākai sniedzamībai ar dabiskām un precīzām kustībām pa visu ķermeni.
Godalgas
4.4
no 5
526
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Zanete
29/01/2019
Latvija
lielisks dizains apvienojumā ar kvalitāti
Jau ilgi meklēju savu ideālo epilatoru un to beidzot atradu! Šim komplektam ir visi nepieciešamie uzgaļi, liels pluss ir pēdu vīle. Epilatoru ir ērti lietot un led gaisma uz uzgaļa tiešam atvieglo epilēšanu. Un kas ir ne mazāk svarīgi, es dievinu tā dizainu un krāsu! Man patīk, ka visas man ikdienā vajadzīgās lietas ir vienotā dizainā: gan epilators, gan pēdu vīle, gan sejas birste.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Arual2020
09/07/2020
Lietuva
Superinis epiliatorius
Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!
Plusi
Patogus, gerai israuna
Mīnusi
Nera
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijas daļa
Mažas ir efektyvus
Labai patogus naudoti – užima mažai vietos, galima drąsiai imti į keliones, o jeigu reikia, tai ir į rankinuką einant į darbą galima įsimesti. Pirmą kartą naudojantis, savaime suprantama, skausmo neišvengsi, bet šiaip greitai skausmas praėjo ir oda nebuvo sudirginta. Tai tikrai labai geras ir patogus daiktas!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Advanced BRE611/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.