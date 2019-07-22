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Izbeigta ražošana
Kājām, ķermenim un sejai
Keramiskie diski satver smalkus matiņus
4 ķermeņa kopšanas procedūras
+ 8 uzgaļi
Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.
Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.
Godalgots dizains* matiņu likvidēšanai bez liekas piepūles
Godalgas
4.4
no 5
286
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
SantaBaum
22/07/2019
Latvija
Super produkts
Šus epilators ir lielisks jo ir daudz uzgaļu, un ļoti kluss un ērts lietošanai jo var bez vada un ūdenī. Esmu apmuerināta
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Santa7
12/07/2019
Latvija
Lielisks produkts
Šis epilators ir lielisks produkts, jo āda ir gluda ilgstoši un viņš ir ļoti kluss un ērti turēt rokāsun ērta kopšana. Un visi tie uzgaļi ir ērti maināmi un neaizņem vietu ņemot līdzi ceļojot un nevajag visu laiku vadu lietot- ļoti ērta lietošana
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Margarita
22/09/2017
Latvija
Izdevigs produkts.
Bez vada un uzladejam ierice ar iebuvetu gaismu. Komplekta piederumi ne tikai epilacijai un skusanai, bet ari masazai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
IF dizaina balva 2016. gadā