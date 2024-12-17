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  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
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  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
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  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai
  • Efektīva epilācija. Maiga ādai

Izbeigta ražošana

Epilator Series 8000Epilators mitrai un sausai epilēšanai

BRE700/00

4.6
| (733) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Efektīva epilācija. Maiga ādai
Philips Epilator Series 8000: pasaulē pirmie epilatori ar keramikas pincetēm, kas nodrošina patīkamāku epilēšanu. Satver pat īsākos matiņus, izmantojot dubultās iedarbības tehnoloģiju, lai āda būtu gluda nedēļām ilgi.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Efektīva epilācija. Maiga ādai

  • Kājām un ķermenim

  • Bezvadu darbība

  • +3 piederumi

Gluda āda nedēļām ilgi, pateicoties dubultās darbības tehnoloģijai

Gluda āda nedēļām ilgi, pateicoties dubultās darbības tehnoloģijai

Dubultās darbības tehnoloģija sinhronizē garo keramikas pincešu nepārtrauktu darbību, lai cieši satvertu matiņus, likvidētu pat 0,5 mm garus matiņus. Platā epilatora galviņa ar pincetēm, kas ir par 50% garākas, noņem vairāk matiņu vienā piegājienā. Izbaudiet gludu ādu bez rūpēm nedēļām ilgi.

Mūsu ātrākais epilators

Mūsu ātrākais epilators

Platā epilatora galviņa ar pincetēm, kas ir par 50% garākas, noņem vairāk matiņu vienā piegājienā.*

32 hipoalerģiskas keramikas pincetes saudzīgai apstrādei

32 hipoalerģiskas keramikas pincetes saudzīgai apstrādei

32 keramikas pincetes ir izgatavotas no hipoalerģiska materiāla, lai process būtu patīkams. Tās viegli slīd pār ādu, radot mazāk berzes un labāku saskari ar ādu*. 91% sieviešu stāsta, ka sajūta uz ādas ir lieliska**.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

733

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

17/12/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Efektīvi un kvalitatīvi

Ļoti kvalitatīvs epilators, lieliska funkcionalitāte, ērts lietošanai. Patīk daudzie uzgaļi papildus funkcijām. Pirms tam lietoju Braun SilkEpil, mans jaunais Philips to noteikti pārspēj

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

10/01/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lielisks!

Ļoti labas kvalitātes, daudzfunkcionāls un lielisks rezultāts.

Plusi

Skaistumam un labsajūtai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim

18/07/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Atsauksme par epilatoru

Esmu savam epilatoram izmantojusi tikai 2 uzgaļus līdz šim - epilācijai un skūšanās uzgali. Epilators strādā izcili - tiek izrauti visi matiņi, pat vissīkākie, tāpat man ļoti palīdz epilatora uzgalī iebūvētā gaismiņa. Pateicoties tai tiešām neviens mats nepaliek nepamanīts. Citreiz, kad ilgāku laiku darbojas ar epilatoru (tas attiecas uz jūtīgām zonām), tad šī gaismiņa ļoti sāk sildīt. Dažreiz par daudz, bet tas notiek reti. Skuvekļa galva arī skuj ātri un tīri. Vienlaicīgi noskujot diezgan lielu laukumu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. salīdzinājumā ar Philips Satinelle Advanced un Satinelle Prestige

  2. CLT tests, Vācija N=153, 2019. gads