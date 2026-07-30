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  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
  • Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.

Epilator Series 9000Bezvada epilators mitrai un sausai lietošanai

BRE719/00

5
| (142) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.
Mūsu efektīvākais epilators jūsu maigākajai ādai. Iepazīstinām ar pasaulē pirmo epilatoru, kuram ir ProGuide ar 360° redzamību — efektīviem un maigi sasniedzamiem rezultātiem. Vairāk nekā epilators. Jūsu visaptverošais matiņu likvidēšanas un ķermeņa kopšanas komplekts.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Līdz pat 4 nedēļām nav jādomā par matiņu likvidēšanu.

Sveiks, ķermeni. Jaudīgs. Saudzīgas rūpes par ķermeni.

  • Mitrai un sausai lietošanai

  • Kājām, ķermenim un bikini zonai

  • Vairāk nekā epilators

  • kopā 8 piederumi

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Gluda āda līdz 4 nedēļām

Baudiet brīvību no apmatojuma likvidēšanas. Vairs nekādas gaidīšanas, līdz matiņi ataug — tas likvidē 3 reizes īsākus matiņus, nekā to dara vasks.

ProGuide. Mazāk sāpju, vairāk komforta ādai*

ProGuide. Mazāk sāpju, vairāk komforta ādai*

Pirmais epilators pasaulē kuram ir ProGuide ar 360° redzamību — efektīviem un maigi sasniedzamiem rezultātiem. ProGuide uzlabo 75° epilācijas leņķi, lai panāktu labākos rezultātus, un palīdz nogludināt ādu, radot lielāku komfortu. 360° LED apgaismojums palīdz ieraudzīt un likvidēt vēl vairāk matiņu.

Efektīvs un ātrs. Izgaismojiet tos. Ieraugiet tos. Notveriet tos.

Efektīvs un ātrs. Izgaismojiet tos. Ieraugiet tos. Notveriet tos.

Double Action tehnoloģija nodrošina efektīvus un ātrus rezultātus. Keramiskās pincetes notver pat īsākos matiņus. Satver un likvidē pat 0,5 mm īsus matiņus. Nav jāpiespiež. Vienkārši pārbrauciet. Integrētais LED apgaismojums nodrošina, ka neviens matiņš nepaliek nepamanīts. Paveiciet to mazāk nekā 6 minūtēs abiem apakšstilbiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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5.0

no 5

142

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/07/2026

Polska

Polska

Posiada doskonale funkcje

Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

22/07/2026

Polska

Polska

Skuteczny sprzęt

Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

20/07/2026

Polska

Polska

Ułatwia życie.

Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

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Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. salīdzinājumā ar epilatoru bez ProGuide.

  2. 2 gadu garantija.