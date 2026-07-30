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Vairāk nekā epilators
kopā 8 piederumi
Baudiet brīvību no apmatojuma likvidēšanas. Vairs nekādas gaidīšanas, līdz matiņi ataug — tas likvidē 3 reizes īsākus matiņus, nekā to dara vasks.
Pirmais epilators pasaulē kuram ir ProGuide ar 360° redzamību — efektīviem un maigi sasniedzamiem rezultātiem. ProGuide uzlabo 75° epilācijas leņķi, lai panāktu labākos rezultātus, un palīdz nogludināt ādu, radot lielāku komfortu. 360° LED apgaismojums palīdz ieraudzīt un likvidēt vēl vairāk matiņu.
Double Action tehnoloģija nodrošina efektīvus un ātrus rezultātus. Keramiskās pincetes notver pat īsākos matiņus. Satver un likvidē pat 0,5 mm īsus matiņus. Nav jāpiespiež. Vienkārši pārbrauciet. Integrētais LED apgaismojums nodrošina, ka neviens matiņš nepaliek nepamanīts. Paveiciet to mazāk nekā 6 minūtēs abiem apakšstilbiem.
5.0
no 5
142
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
M1217
30/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Posiada doskonale funkcje
Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Marta_
22/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Skuteczny sprzęt
Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Eliza Mieszkowska
20/07/2026
Polska
Akcijas daļa
Ułatwia życie.
Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
salīdzinājumā ar epilatoru bez ProGuide.
2 gadu garantija.