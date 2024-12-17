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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Kājām, ķermenim un pēdām
Bezvadu darbība
+7 piederumi
Dubultās darbības tehnoloģija sinhronizē garo keramikas pincešu nepārtrauktu darbību, lai cieši satvertu matiņus, likvidētu pat 0,5 mm garus matiņus. Platā epilatora galviņa ar pincetēm, kas ir par 50% garākas, noņem vairāk matiņu vienā piegājienā. Izbaudiet gludu ādu bez rūpēm nedēļām ilgi.
Platā epilatora galviņa ar pincetēm, kas ir par 50% garākas, noņem vairāk matiņu vienā piegājienā.*
32 keramikas pincetes ir izgatavotas no hipoalerģiska materiāla, lai process būtu patīkams. Tās viegli slīd pār ādu, radot mazāk berzes un labāku saskari ar ādu*. 91% sieviešu stāsta, ka sajūta uz ādas ir lieliska**.
4.6
no 5
733
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Li_Li
17/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Efektīvi un kvalitatīvi
Ļoti kvalitatīvs epilators, lieliska funkcionalitāte, ērts lietošanai. Patīk daudzie uzgaļi papildus funkcijām. Pirms tam lietoju Braun SilkEpil, mans jaunais Philips to noteikti pārspēj
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
Lidzina
10/01/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Lielisks!
Ļoti labas kvalitātes, daudzfunkcionāls un lielisks rezultāts.
Plusi
Skaistumam un labsajūtai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam ķermenim
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Lorita
18/07/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Atsauksme par epilatoru
Esmu savam epilatoram izmantojusi tikai 2 uzgaļus līdz šim - epilācijai un skūšanās uzgali. Epilators strādā izcili - tiek izrauti visi matiņi, pat vissīkākie, tāpat man ļoti palīdz epilatora uzgalī iebūvētā gaismiņa. Pateicoties tai tiešām neviens mats nepaliek nepamanīts. Citreiz, kad ilgāku laiku darbojas ar epilatoru (tas attiecas uz jūtīgām zonām), tad šī gaismiņa ļoti sāk sildīt. Dažreiz par daudz, bet tas notiek reti. Skuvekļa galva arī skuj ātri un tīri. Vienlaicīgi noskujot diezgan lielu laukumu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
salīdzinājumā ar Philips Satinelle Advanced un Satinelle Prestige
CLT tests, Vācija N=153, 2019. gads