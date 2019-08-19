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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Ar SenseIQ tehnoloģiju
Ķermenis un seja
Ar SmartSkin sensoru
Lietošana bez vada un ar vadu
Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtojot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājas apstākļos.
Neatkarīgi pētījumi pierāda līdz pat 92 % matiņu samazinājumu pēc 3 procedūrām**. Veiciet pirmās 4 procedūras ik pēc divām nedēļām, bet nākamās 8 procedūras — ik pēc 4 nedēļām. Pēc 12 procedūrām 6 mēnešus varēsiet baudīt gludu ādu bez matiņiem*.
Philips Lumea Prestige ir efektīva dažādiem matiņu un ādas tipiem. Tā iedarbojas uz dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem, kā arī uz ādas toņiem no ļoti balta līdz tumši brūnam. IPL nepieciešams kontrasts starp matiņu krāsas pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc (tāpat kā citas IPL ierīces) Lumea nevar izmantot baltu, pelēku, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādei. Ierīce nav piemērota arī ļoti tumšai ādai.
Godalgas
4.7
no 5
235
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Domantė
19/08/2019
Lietuva
Visam kūnui
Nebereikia gaišti laiko ir eiti į pas grožio specialistes. Patogiai atlieku procedūras namuose tada kada turiu laiko ir noro. Procedūra vos juntama. Būna kaitinimo pojūtis/dilgčiojimas, tikrai pakenčiamas. Net nėra ką lyginti su depiliacija vašku ar kt. Plaukeliai atauga žymiai lėčiau. Tačiau problema ta, kad vasarą, ant įdegusios odos naudoti negalima. :(
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Austutė
19/08/2019
Lietuva
Nepamainomas moters draugas
Nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be fotoepiliatoriaus. Labai džiaugiuosi atradusi šį epiliacijos metodą. Seniau epiliacija man buvo kančia, o dabar vienas malonumas su ilgai džiuginančiais rezultatais.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
virgucer
16/08/2019
Lietuva
veiksmingas plaukų šalinimas
be skausmo ir didelių pastangų sumažėjo ne tik plaukelių tankis, bet ir patys ataugę plaukeliai žymiai silpnesni. lauksiu rezultato, kai pereisiu 8 kartų planą :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Vidējais matiņu samazinājums pēc 12 procedūrām: 78 % uz kājām, 64 % bikini zonā, 65 % padusēs
Mērījumi veikti uz kājām pēc 3 procedūrām, 27 no 55 sievietēm sasniedz 92 % vai augstāku rezultātu
* Ievērojot procedūru grafiku
* * Pētījums veikts Nīderlandē un Austrijā; tajā piedalījās 56 sievietes; pēc 3 procedūrām padusēm, bikini zonai, kājām; pēc 2 procedūrām sejai
* * * Lampas darbmūžs nepaplašina Philips 2 gadu garantiju visā pasaulē