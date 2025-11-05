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SmartSkin sensors
3 intelektiskas papildierīces: ķermenim, sejai, precīzai darbībai
Lumea IPL lietotne
Lietošana bez vada un ar vadu
Īpaši izstrādāti uzgaļi nevainojami pielāgojas ķermeņa formai un, nonākot saskarē ar ķermeņa zonu, aktivizē katrai tai piemērotāko programmu. Sejai: uzgalis ar gludu konstrukciju un nelielu lodziņu ar ultravioletā starojuma aizsargfiltru. Ķermenim: uz iekšpusi ieliekts uzgalis ar lielu lodziņu. Precīzais režīms: uz ārpusi izliekts uzgalis grūti sasniedzamām zonām.
Mūsu bezmaksas apmācības lietotne palīdz plānot un ievērot izmantošanas grafiku, pēc tam sniedz detalizētas norādes par katru sesiju. To lejupielādējuši vairāk nekā 2,1 miljons lietotāju.
Veselības aprūpes tehnoloģiju nozares līderis Philips izstrādāja ierīci Lumea IPL sadarbībā ar dermatologiem, lai ierīci varētu ērti, efektīvi un droši lietot mājas apstākļos. Ierīce Lumea IPL ir izstrādāta, izmantojot profesionālos salonos izmantoto tehnoloģiju, tādēļ nodrošina saudzējošas procedūras arī jutīgās zonās.
4.5
no 5
724
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
ollons41
05/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Šīs produkts tiešām darbojas.
Perfekti pilda savu uzdevumu,ļoti efektīvs.matiņu gandrīz nav!
Plusi
Esmu ieteikusi saviem draugiem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Todavia
01/06/2023
Latvija
Noderīga ierīce, skaista, viegli lietojama
Man ir Philips Lumea BRI973/00 fotoepilators. Tā ir lieliska alternatīva skūšanai un vaksācijai, elektriskam epilatoram. Vairs nav kairinājumu, nav ieaugušu, sāpju utt. Ļoti patika pati ierīce, laba plastmasa, ērti ieguļ rokā, vienkārša un saprotama darbībā, tiklīdz atvēru kastīti, sapratu, ka tā ir uzticama. Procedūras laikā nav nepieciešami krēmi vai želejas. Ražotājs garantē lampas ilgmūžību. Tam ir vairāki zibspuldzes intensitātes līmeņi. Iebūvētais sensors SenceIQ pats nosaka nepieciešamo pakāpi, kad jūs to noliecat pret ādu. Bet jūs varat arī pielāgot to manuāli. Epilators nemirgo, ja to nepareizi turēsit – acu aizsardzība. Epilators darbojas gan no tīkla, gan no akumulatora. Ļoti ātra procedūra – uz kājām pavadu tikai desmit minūtes. Uz padusēm – nepilna minūte. Pati procedūra ir absolūti nesāpīga, tikai neliels siltums.Pirmais efekts ir manāms jau no 2-3 procedūrām. Es vairs necerēju tikt vaļā no šiem nīstajiem matiem. Noteikti IESAKU! Man patīk, kad viss ir pārdomāts, paldies Philips!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce ar SenseIQ
Evita
15/04/2019
Latvija
Tas patiešām strādā!
Pēc diviem fotoepilācijas seansiem, jau pamanu rezultātus - matiņi ataug lēnāk, parādās nelieli laukumi, kuros spalviņu vairs nav! Pēc divu nedēļu lietošanas, rodas pārliecība, ka vēl pēc laiciņa rezultāti būs tādi, kādus tos gaidu! :) Ierīci ir ērti lietot, lai arī pirmajā reizē ir nedaudz nepieciešams "piešauties", lai sanāktu apstrādāt visu zonu, kā arī, lai saprastu, kā fotoepilators jātur pret ādu (tajās ķermeņa zonās, kur izliekums ir lielāks). Bet otrajā reizē tas jau bija daudz vieglāk! :) Ļoti novērtēju režīma izvēles noteikšanas funkciju, jo tas radīja pārliecību, ka nenodarīšu ādai pāri. Fotoepilācijas laikā pēc gaismas zibšņa ir sajūtams siltums un sajūta, ka durās ar adatiņām, kas veicot procedūru uz kājām ir praktiski nesāpīgi, bet padusēs un bikini zonā ir jūtami sāpīgi. Jāteic gan, ka sāpes ātri pāriet! Nekādu ādas kairinājumu pēc fotoepilācijas man nebija. Sasmērēju ādu ar krēmu un turpināju savus ikdienas ādas kopšanas rituālus! :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI953/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lumea Prestige BRI953/00 IPL matiņu likvidēšanas ierīce
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.
Vidējais matiņu samazinājums pēc 12 procedūrām: 86% uz apakšstilbiem, 70% bikini zonā, 67% padusēs
Ja tiek ievērots procedūras plāns. Aprēķināts lietošanai uz apakšstilbiem, bikini zonā, padusēs un uz sejas. Lampas kalpošanas laiks nepaplašina Philips 2 gadu vispasaules garantiju.