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  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
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  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
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  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
  • Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai

Izbeigta ražošana

SatinShave AdvancedElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

BRL140/00

4.2
| (92) Atsauksmes | 82% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai
Gluda, taču saudzīga kāju un ķermeņa skūšana. SatinShave Advanced Ladyshaver skuveklis garantē gludu ādu, skujoties pat vannā vai dušā. Gludi skūta āda bez iekaisuma, viegli un ērti.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Viegla virzība ādai saudzīgai skūšanai

  • Sietiņa skuveklis

  • 8 h uzlāde

  • 4 papildpiederumi

Peldošs sietiņš līdzenam skuvumam

Peldošs sietiņš līdzenam skuvumam

Peldošs sietiņš dabiski slīd pāri jūsu ķermeņa izliekumiem un kontūrām, saglabājot ciešu saskari ar ādu līdzenam skuvumam.

Pērļu uzgaļa trimmeris aizsargā pret skrāpējumiem

Pērļu uzgaļa trimmeris aizsargā pret skrāpējumiem

Noapaļotā pērļu uzgaļa trimmeris pirms un aiz skūšanas sietiņa nodrošina gludu skuevekļa kustību pāri ādai un novērš ādas saskrāpēšanu, lai saudzētu ādu.

Pirmais epilators ar S formas rokturi

Pirmais epilators ar S formas rokturi

Ergonomisko S formas rokturi ir viegli kontrolēt maksimālām ērtībām un labākai sniedzamībai ar dabiskām un precīzām kustībām pa visu ķermeni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Godalgas

  • Award image AWARD-612378

Atsauksmes

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4.2

no 5

92

Atsauksmes

82%

ieteica šo produktu

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybių

Labai švelniai pašalina plaukelius, nebraižo odos, lengva prieiti net ir prie sunkiai prieinamų vietų, labai praktiškas daiktas, patogus, lengva įsidėti į kelionę, kadangi neužima daug vietos, dizainas taip pat labai patiko, likau be galo patenkinta šiuo prietaisu!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas

20/04/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo wygodny w użyciu

Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .

Plusi

Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd

Mīnusi

Drogie części wymienne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

26/10/2022

Polska

Polska

Polecam

Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 