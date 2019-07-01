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Izbeigta ražošana
Sietiņa skuveklis
8 h uzlāde
4 papildpiederumi
Peldošs sietiņš dabiski slīd pāri jūsu ķermeņa izliekumiem un kontūrām, saglabājot ciešu saskari ar ādu līdzenam skuvumam.
Noapaļotā pērļu uzgaļa trimmeris pirms un aiz skūšanas sietiņa nodrošina gludu skuevekļa kustību pāri ādai un novērš ādas saskrāpēšanu, lai saudzētu ādu.
Ergonomisko S formas rokturi ir viegli kontrolēt maksimālām ērtībām un labākai sniedzamībai ar dabiskām un precīzām kustībām pa visu ķermeni.
Godalgas
4.2
no 5
92
Atsauksmes
82%
ieteica šo produktu
daivaa
01/07/2019
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybių
Labai švelniai pašalina plaukelius, nebraižo odos, lengva prieiti net ir prie sunkiai prieinamų vietų, labai praktiškas daiktas, patogus, lengva įsidėti į kelionę, kadangi neužima daug vietos, dizainas taip pat labai patiko, likau be galo patenkinta šiuo prietaisu!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 „Wet and Dry“ elektrinis skustuvas
Ariane89
20/04/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo wygodny w użyciu
Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .
Plusi
Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd
Mīnusi
Drogie części wymienne
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
SabinaPszkit
26/10/2022
Polska
Polecam
Uchwyt depilatora jest dobrze wyprofilowany a trymer posiada zaokrąglone ząbki, więc nie ma opcji, żeby się skaleczyć. Lubię go używać zarówno na sucho jak i mokro.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.