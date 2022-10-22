30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Dubulta sietiņa skuveklis
Uzlabota skūšanas sistēma
1 h uzlāde + ātrā uzlāde
5 uzgaļi
Kustīgie izliektie asmeņi ir par 75% efektīvāki nekā parastie sieviešu skuvekļu asmeņi*. Zem aizsargājoša sietiņa asmeņi seko jūsu ādas kontūrām, lai nodrošinātu visgludāko skuvumu.
Virzot skuvekli pāri ķermenim, Multiflex galviņa ar peldošajiem sietiņiem un lokano kakliņu kustas, lai nodrošinātu optimālu saskari ar ādu. Dubultais skūšanas sietiņš nodrošina, ka tiek nogriezti visi matiņi.
Maigie komfortablie spilventiņi visās skūšanas galviņas pusēs nodrošina gludu slīdāmību un saudzīgu sajūtu uz ādas, īpaši izliektās zonās.
Godalgas
4.1
no 5
63
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
AnitaAniTamtaa
22/10/2022
Polska
Stosunkowo niedroga
Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.
Plusi
cena, prostota obsługi, delikatność
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Iwona73
25/12/2018
Polska
Naprawdę dobrze wydane pieniądze
Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
ankul
18/11/2018
Polska
Super, rewelka
Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
* Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem.