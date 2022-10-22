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  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
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  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums
  • Precīzs, gluds skuvums

Izbeigta ražošana

SatinShave PrestigeElektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

BRL170/00

4.1
| (63) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

1 godalga

Precīzs, gluds skuvums
Gluda un ērta skūšanās kājām un ķermenim. Mūsu labākā skūšanās sistēma nodrošina zīdaini gludu ādu bez iekaisuma. SatinShave Prestige — tik patīkams, ka varat skūties kaut katru dienu, taču skuvums ir tik gluds, ka tas nav nepieciešams.
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Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

pateicoties mūsu labākajai skūšanās sistēmai

Precīzs, gluds skuvums

  • Dubulta sietiņa skuveklis

  • Uzlabota skūšanas sistēma

  • 1 h uzlāde + ātrā uzlāde

  • 5 uzgaļi

Mūsu labākā sistēma visgludākajai skūšanai

Mūsu labākā sistēma visgludākajai skūšanai

Kustīgie izliektie asmeņi ir par 75% efektīvāki nekā parastie sieviešu skuvekļu asmeņi*. Zem aizsargājoša sietiņa asmeņi seko jūsu ādas kontūrām, lai nodrošinātu visgludāko skuvumu.

Multiflex galviņa ar dubultu sietiņu, lai nogrieztu visus matiņus

Multiflex galviņa ar dubultu sietiņu, lai nogrieztu visus matiņus

Virzot skuvekli pāri ķermenim, Multiflex galviņa ar peldošajiem sietiņiem un lokano kakliņu kustas, lai nodrošinātu optimālu saskari ar ādu. Dubultais skūšanas sietiņš nodrošina, ka tiek nogriezti visi matiņi.

Maigi komfortabli spilventiņi ērtām sajūtām

Maigi komfortabli spilventiņi ērtām sajūtām

Maigie komfortablie spilventiņi visās skūšanas galviņas pusēs nodrošina gludu slīdāmību un saudzīgu sajūtu uz ādas, īpaši izliektās zonās.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Godalgas

  • Award image AWARD-612378

Atsauksmes

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4.1

no 5

63

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

22/10/2022

Polska

Polska

Stosunkowo niedroga

Skusiła mnie na nią fajna cena i jestem zadowolona z efektów golenia. Dzięki ruchomym siateczkom gładko sunie po skórze, więc depilacja przebiega sprawnie kawałek po kawałku. Nie ma opcji się nią skaleczyć, nawet w tak wrażliwych okolicach jak bikini.

Plusi

cena, prostota obsługi, delikatność

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

25/12/2018

Polska

Polska

Naprawdę dobrze wydane pieniądze

Żałuję, że wcześniej nie korzystałam z takiego urządzenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

18/11/2018

Polska

Polska

Super, rewelka

Wspaniała golarka, rewelacja, super goli. Jestem zadowolona.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinShave Prestige BRL170/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 