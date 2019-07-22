ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
  • Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus

Izbeigta ražošana

Satinelle PrestigeEpilators mitrai un sausai epilēšanai

BRP586/00

4.4
| (286) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

1 godalga

Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus
Līdz šim ātrākajam Philips epilatoram ir unikāli keramiskie diski, kas rotē ar lielāku ātrumu kā jebkad agrāk un cieši satver smalkus un īsus matiņus. Padariet savu ādu maigu, apstrādājot ķermeni, pēdas un seju pirms un pēc epilēšanas.
Skatīt visas priekšrocības
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulē Nr.1 IPL zīmols1 ar gludu ādu un pārliecību 15 gadu garumā.

Ķermeņa un sejas kopšanas ierīce septiņi-vienā — no galvas līdz papēžiem

Līdz šim ātrākā epilācija, pat apstrādājot vissmalkākos matiņus

  • Kājām, ķermenim, sejai un pēdām

  • Keramiskie diski satver smalkus matiņus

  • 7 ķermeņa un sejas kopšanas procedūras

  • +7 piederumi + sejas attīrītājs

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Epilēšanas galviņa no unikāla keramiska materiāla labākai saķerei

Šai unikālajai epilācijas galviņai ir teksturēta keramiskā virsma, kas saudzīgi izrauj pat pašus smalkākos matiņus, kā arī matiņus, kas ir 4x īsāki par tiem, kurus ir iespējams izraut ar vasku. Tagad pieejams ar lielāku disku rotācijas ātrumu, nekā jebkad agrāk (2200 apgr./min.), nodrošinot līdz šim ātrāko matiņu likvidēšanu.

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa

Īpaši plata epilatora galviņa vienā gājienā epilē lielāku laukumu un ātrāk likvidē matiņus.

Godalgots dizains*

Godalgots dizains* matiņu likvidēšanai bez liekas piepūles

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-612378

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

286

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

22/07/2019

Latvija

Latvija

Super produkts

Šus epilators ir lielisks jo ir daudz uzgaļu, un ļoti kluss un ērts lietošanai jo var bez vada un ūdenī. Esmu apmuerināta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

12/07/2019

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Šis epilators ir lielisks produkts, jo āda ir gluda ilgstoši un viņš ir ļoti kluss un ērti turēt rokāsun ērta kopšana. Un visi tie uzgaļi ir ērti maināmi un neaizņem vietu ņemot līdzi ceļojot un nevajag visu laiku vadu lietot- ļoti ērta lietošana

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

22/09/2017

Latvija

Latvija

Izdevigs produkts.

Bez vada un uzladejam ierice ar iebuvetu gaismu. Komplekta piederumi ne tikai epilacijai un skusanai, bet ari masazai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. * Pēc vismaz 3 procedūrām. Vidējais rezultāts ir par 86% mazāk matiņu uz apakšstilbiem pēc 18 mēnešiem. 

  1. IF dizaina balva 2016. gadā

  2. salīdzinājumā ar testēšanas iestādes ierīci, Vācijas CLT tests N91

  3. salīdzinājumā ar manuālu kosmētikas noņemšanu. Nepublicēti dati.