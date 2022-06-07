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  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
  • Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 3000Bārdas trimmeris

BT3222/14

4.6
| (230) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai
Šis trimmeris ar inovatīvo Lift & Trim sistēmu paceļ un satver pieguļošus matiņus, nodrošinot efektīvu, līdzenu apgriešanas rezultātu. Tādējādi jūs bez pūlēm varat ieveidot 3 dienu rugājus, īsu bārdu vai garu bārdu, kā vēlaties.
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Pašuzasinoši titāna asmeņi

Ātra un precīza matiņu apgriešana vieglai bārdas ieveidošanai

  • 0,5 mm precīzie iestatījumi

  • Asmeņi ar titāna pārklājumu

  • 60 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Lift & Trim sistēma

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Rugājiem ideāli piemērotais Philips bārdas trimmeris ir aprīkots ar mūsu jauno Lift & Trim sistēmu: ķemme, kas paceļ matiņus un virza tos asmeņu līmenī līdzenai apgriešanai.

Īpaši asi asmeņi īpaši asam rezultātam

Īpaši asi asmeņi īpaši asam rezultātam

Pašasinošie tērauda asmeņi ar titāna pārklājumu izstrādāti tā, lai saglabātu 1. dienas asumu un efektivitāti, un tie pastāvīgi sniedz saudzīgu apgriešanu.

Ilgdarbīgs akumulators

Ilgdarbīgs akumulators

Šis bārdas trimmeris izmanto DuraPower tehnoloģiju, lai mazinātu asmeņu berzi, uzturētu motoru labā stāvoklī un gādātu par četrām reizēm ilgāku akumulatora darbību.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

230

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2

07/06/2022

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Toodet on väga mugav kasutada

Väga lihtne kasutada. Regulaatoril 20 erinevat astet. Lihtne puhastada.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Habemepiirel

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Plusi

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.