    Beard Trimmer 3000 Series Bārdas kopšana ar asmeņiem ar noapaļotiem galiem

    BT3617/15

    Ātrs un precīzs griezums

    Ātrums un ērtības vienmēr. Noapaļotie gali nodrošinās saudzīgu apgriešanu, savukārt pašuzasinošie asmeņi paātrinās apgriešanu, novēršot nepieciešamību atkārtoti apstrādāt vienu zonu. Turklāt 20 garuma iestatījumi nodrošinās tieši vēlamo precizitāti.

    Beard Trimmer 3000 Series Bārdas kopšana ar asmeņiem ar noapaļotiem galiem

    Vienmērīgam un saudzīgam rezultātam

    • Asmeņi ar noapaļotiem galiem
    • 20 garuma iestatījumi
    • Precīzas 0,5 mm iedaļas
    • 100% ūdensdrošs
    • Darbības laiks līdz 60 minūtēm
    Izstrādāti ērtai un efektīvai ķermeņa kopšanai

    Pašasinošie tērauda asmeņi ar noapaļotajiem galiem ir konstruēti tā, ka saudzē ādu, tāpēc apgriešanas pieredze ir patīkamāka, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Trimmerim ir 20 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,5 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Pateicoties mūsu ergonomiskajam rokturim ar Fine Line tekstūru, ierīci ir ērti turēt un lietot, tāpēc var bez piepūles un precīzi panākt vēlamo rezultātu.

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 60 minūtēm, kas nodrošina nepārtrauktu darbību.

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.

    Tehniskā specifikācija

    • Piederumi

      Lietošanas komforts
      • USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)
      • Tīrīšanas suka

    • Strāvas padeve

      Uzlāde
      • 4 stundas
      • USB-A uzlāde (5 V⎓ / ≥1 A)
      Darbības laiks
      60 min
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Baterijas statuss
      Lādēšanas indikators
      Lietojums
      Bez vada

    • Dizains

      Apdare
      Tumšpelēka
      Rokturis
      Ergonomisks rokturis

    • Serviss

      Garantija
      Līdz 5 gadiem*

    • Vienkārša lietošana

      Nav nepieciešama apkopšana
      Nav nepieciešama asmeņu eļļa
      Ūdensizturība
      Mitrs un sauss

    • Kopsavilkums

      Ķermeņa daļa
      Bārda
      Rīki un piederumi
      2
      Garuma iestatījumi
      0,5–10 mm
      Precizitātes soļi
      20
      Risinājums
      Apgriešana

    • Veidošanas piederumi

      Apgriešanas asmens
      Pašasinoši asmeņi

    • Ķemmes

      Bārda
      Īsi: 0,5–10 mm

