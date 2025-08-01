BT3617/15
Ātrs un precīzs griezums
Ātrums un ērtības vienmēr. Noapaļotie gali nodrošinās saudzīgu apgriešanu, savukārt pašuzasinošie asmeņi paātrinās apgriešanu, novēršot nepieciešamību atkārtoti apstrādāt vienu zonu. Turklāt 20 garuma iestatījumi nodrošinās tieši vēlamo precizitāti.Skatīt visas priekšrocības
Pašasinošie tērauda asmeņi ar noapaļotajiem galiem ir konstruēti tā, ka saudzē ādu, tāpēc apgriešanas pieredze ir patīkamāka, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.
Trimmerim ir 20 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,5 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.
Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.
Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.
Pateicoties mūsu ergonomiskajam rokturim ar Fine Line tekstūru, ierīci ir ērti turēt un lietot, tāpēc var bez piepūles un precīzi panākt vēlamo rezultātu.
Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 60 minūtēm, kas nodrošina nepārtrauktu darbību.
Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.
