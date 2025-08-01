Meklējamie vārdi

  • Ātrs un precīzs griezums Ātrs un precīzs griezums Ātrs un precīzs griezums

    Beard Trimmer 3000 Series Bārdas kopšana ar metāla asmeņiem

    BT3665/15

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Ātrs un precīzs griezums

    Ātrs un precīzs griezums. Mūsu pašuzasinošie asmeņi pastiprina apgriešanu, panākot maksimālu precizitāti. Turklāt ar 40 garuma iestatījumiem panāksit tieši sev vēlamo precizitāti.

    Skatīt visas priekšrocības

    Beard Trimmer 3000 Series Bārdas kopšana ar metāla asmeņiem

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Bārdas trimmeri

    Ātrs un precīzs griezums

    Vienmērīgām un precīzām līnijām

    • Metāla asmeņi
    • 40 garuma iestatījumi
    • Precīzas 0,5 mm iedaļas
    • 100% ūdensdrošs
    • Darbības laiks līdz 80 minūtēm
    Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

    Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

    Pašasinošie metāla asmeņi griež maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Precīza vēlamās bārdas izveide

    Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,5 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Vēlamais rezultāts — raiti un vienmērīgi

    Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Ērta tīrīšana — vienkāršota ķermeņa kopšana

    Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Precīzāka un ērtāka apgriešana

    Mūsu ergonomiskais rokturis padara ierīci viegli satveramu un lietojamu, nodrošinot komfortu un kontroli, kas nepieciešama, lai pilnveidotu savu izskatu.

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Nemainīgi jaudīga darbība no sākuma līdz beigām

    Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 80 minūtēm, kas nodrošina nepārtrauktu darbību.

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Vienmēr uzskatāms akumulatora uzlādes līmenis

    Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.

    Tehniskā specifikācija

    • Piederumi

      Lietošanas komforts
      • USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)
      • Tīrīšanas suka

    • Strāvas padeve

      Darbības laiks
      80 minūtes
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Uzlāde
      • 4 stundas
      • USB-A uzlāde (5 V⎓ / ≥1 A)
      Baterijas statuss
      Lādēšanas indikators
      Lietojums
      Bez vada

    • Dizains

      Apdare
      Louros
      Rokturis
      Ergonomisks rokturis

    • Serviss

      Garantija
      Līdz 5 gadiem*

    • Vienkārša lietošana

      Nav nepieciešama apkopšana
      Nav nepieciešama asmeņu eļļa
      Ūdensizturība
      Mitrs un sauss

    • Kopsavilkums

      Ķermeņa daļa
      Bārda
      Rīki un piederumi
      3
      Garuma iestatījumi
      0,5–20 mm
      Precizitātes soļi
      40
      Risinājums
      Apgriešana

    • Veidošanas piederumi

      Apgriešanas asmens
      Pašuzasinoši metāla asmeņi

    • Ķemmes

      Bārda
      • Īsi: 0,5–10 mm
      • Gari: 10,5–20 mm

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
    Clippin

    Atrast rezerves daļas vai piederumus

    Doties pie detaļām un piederumiem

    Piederumi

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Ja ierīci 90 dienās pēc iegādes reģistrē tīmekļa vietnē Philips.com 

    Personīgā aprūpe - VĪRIEŠIEM:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.