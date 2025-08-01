BT3665/15
Ātrs un precīzs griezums
Ātrs un precīzs griezums. Mūsu pašuzasinošie asmeņi pastiprina apgriešanu, panākot maksimālu precizitāti. Turklāt ar 40 garuma iestatījumiem panāksit tieši sev vēlamo precizitāti.Skatīt visas priekšrocības
Pašasinošie metāla asmeņi griež maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.
Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,5 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.
Ar katru kustību uzlabotās griešanas ķemmes Lift&Trim paceļ matus pret asmeni, tāpēc var raiti darboties un griezums ir vienmērīgs.
Trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc to pietiek noskalot tekošā ūdenī, kas vienkāršo ķermeņa kopšanu.
Mūsu ergonomiskais rokturis padara ierīci viegli satveramu un lietojamu, nodrošinot komfortu un kontroli, kas nepieciešama, lai pilnveidotu savu izskatu.
Ar mūsu jaudīgo litija akumulatoru ierīci var darbināt līdz 80 minūtēm, kas nodrošina nepārtrauktu darbību.
Gaismas indikators uzrāda akumulatora uzlādes līmeni, proti, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts un ierīce ir gatava lietošanai.
