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Izbeigta ražošana
Bluetooth®
Uzlādējams akumulators
2 W
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.
4.7
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
dawidsab
25/01/2017
Polska
Świetny głośniczek.
Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
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Krzdeb
20/08/2016
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacja
Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.
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Wroblewski
17/08/2015
Polska
Bardzo dobry głośnik BT .
Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
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