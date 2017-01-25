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  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
  • Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

BT50A/00

4.7
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Melna
Melna
Pelēks
Pelēks
Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces
Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no viena kompakta, apaļa un viegli pārnēsājama skaļruņa. Spilgtas krāsas palīdz izvēlēties jūsu stilam atbilstošo skaļruņi, un iebūvētā uzlādējamā baterija nodrošina mūzikas klausīšanos jebkurā vietā un laikā.
Skatīt visas priekšrocības

Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

  • Bluetooth®

  • Uzlādējams akumulators

  • 2 W

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/01/2017

Polska

Polska

Świetny głośniczek.

Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

20/08/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Rewelacja

Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

17/08/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry głośnik BT .

Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.