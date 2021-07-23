30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
0,2 mm precīzi iestatījumi
Metāla asmeņi
70 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Iebūvēta matiņu pacelšanas ķemme
Dinamiskā bārdas vadotņu sistēma ar iebūvēto matiņu pacelšanas ķemmi paceļ matiņus līdz asmeņu līmenim, lai iegūtu vienmērīgus rezultātus, un ļauj iegūt precīzus 3 dienu rugājus, īsu bārdu un vai garu bārdu.
Apgriež rugājus ar vienu gājienu, saudzējot ādu. Mūsu jaunā iebūvētā matiņu pacelšanas ķemme paceļ un virza matiņus asmeņu līmenī, nodrošinot vieglu un vienmērīgu griezumu.
Šim trimmerim ir divkārši asi metāla asmeņi, kas nogriež vairāk matiņu ar vienu gājienu.
Godalgas
4.6
no 5
229
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Jueri
23/07/2021
Eesti
Kvaliteetne habemepiiraja
Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.
Plusi
Aku vastupidavus
Mīnusi
Puuduvad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Akcijas daļa
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Plusi
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Rudy03
08/02/2024
Polska
Akcijas daļa
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Plusi
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
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