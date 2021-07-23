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  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums
  • Viegls, līdzens griezums

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 5000Bārdas rugāju trimmeris

BT5205/16

4.6
| (229) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Viegls, līdzens griezums
Šis trimmeris ar pilnībā metāliskiem asmeņiem ļauj iegūt precīzi 3 dienu rugājus, īsu bārdu vai garu bārdu. Mūsu jaunā iebūvētā matiņu ķemme paceļ matiņus, lai iegūtu efektīvus un līdzenus griešanas rezultātus ar vienu kustību
Skatīt visas priekšrocības

Dinamiska bārdas vadotņu sistēma līdzenam rezultātam

Viegls, līdzens griezums

  • 0,2 mm precīzi iestatījumi

  • Metāla asmeņi

  • 70 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Iebūvēta matiņu pacelšanas ķemme

Paceļ matiņus asmens līmenī vienmērīgiem rezultātiem

Paceļ matiņus asmens līmenī vienmērīgiem rezultātiem

Dinamiskā bārdas vadotņu sistēma ar iebūvēto matiņu pacelšanas ķemmi paceļ matiņus līdz asmeņu līmenim, lai iegūtu vienmērīgus rezultātus, un ļauj iegūt precīzus 3 dienu rugājus, īsu bārdu un vai garu bārdu.

Virza matiņus pretī grieznim vieglai apgriešanai

Virza matiņus pretī grieznim vieglai apgriešanai

Apgriež rugājus ar vienu gājienu, saudzējot ādu. Mūsu jaunā iebūvētā matiņu pacelšanas ķemme paceļ un virza matiņus asmeņu līmenī, nodrošinot vieglu un vienmērīgu griezumu.

Asmeņi ir divkārši asi ātrākai apgriešanai*

Asmeņi ir divkārši asi ātrākai apgriešanai*

Šim trimmerim ir divkārši asi metāla asmeņi, kas nogriež vairāk matiņu ar vienu gājienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

229

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Plusi

Aku vastupidavus

Mīnusi

Puuduvad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Plusi

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Plusi

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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