30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
0,2 mm precīzi iestatījumi
Pašuzasinoši metāla asmeņi
Līdz 90 min izmantošana / 1 h uzlāde
Lift & Trim PRO sistēma
Rugājiem nav iespējas. Lift&Trim Pro sistēma uztver visus tuvu pie ādas esošus matiņus un paceļ tos pretim asmeņiem precīzam griezumam, vienlaikus trimmeris ir lieliski piemērots arī garām bārdām.
Divpusēji uzasinātie asmeņi ir piemēroti pat visbiezākajiem matiem, un tie katru reizi garantē precīzas malas un izcilu griezumu. Nav nepieciešama eļļa vai rezerves asmeņi.
Nogrieziet bārdas rugājus sev vēlamā garumā. Vienkārši iestatiet ierīci vienā no 40 garuma iestatījumiem 0,4–20 mm robežās ar 0,2 mm soli.
Godalgas
4.6
no 5
229
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Jueri
23/07/2021
Eesti
Kvaliteetne habemepiiraja
Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.
Plusi
Aku vastupidavus
Mīnusi
Puuduvad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Akcijas daļa
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Plusi
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Rudy03
08/02/2024
Polska
Akcijas daļa
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Plusi
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
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