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  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību
  • Līdzena apgriešana ar vienu kustību

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 5000Bārdas trimmeris

BT5502/15

4.6
| (229) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Līdzena apgriešana ar vienu kustību
Līdzenā un precīzā apgriešana, kādu vēlaties panākt, veidojot 3 dienu bārdu, īsu vai garu bārdu. Mūsu novatoriskā Lift & Trim PRO sistēma paceļ matiņus līdz abpusēji noasināto asmeņu līmenim, lai varētu līdzeni apgriezt ar vienu kustību.
Skatīt visas priekšrocības

2 reizes lielāka precizitāte ar Lift & Trim PRO sistēmu

Līdzena apgriešana ar vienu kustību

  • 0,2 mm precīzi iestatījumi

  • Pašuzasinoši metāla asmeņi

  • Līdz 90 min izmantošana / 1 h uzlāde

  • Lift & Trim PRO sistēma

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Rugājiem nav iespējas. Lift&Trim Pro sistēma uztver visus tuvu pie ādas esošus matiņus un paceļ tos pretim asmeņiem precīzam griezumam, vienlaikus trimmeris ir lieliski piemērots arī garām bārdām.

Pašasinoši asmeņi, kam nav vajadzīga apkope

Pašasinoši asmeņi, kam nav vajadzīga apkope

Divpusēji uzasinātie asmeņi ir piemēroti pat visbiezākajiem matiem, un tie katru reizi garantē precīzas malas un izcilu griezumu. Nav nepieciešama eļļa vai rezerves asmeņi.

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Nogrieziet bārdas rugājus sev vēlamā garumā. Vienkārši iestatiet ierīci vienā no 40 garuma iestatījumiem 0,4–20 mm robežās ar 0,2 mm soli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-3620246

Atsauksmes

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4.6

no 5

229

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Plusi

Aku vastupidavus

Mīnusi

Puuduvad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Plusi

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Plusi

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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