ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte
  • Uzlabota precizitāte

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 5000Bārdas trimmeris

BT5522/15

4.6
| (229) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Uzlabota precizitāte
Philips Norelco Beard Trimmer 5500 ir augstākās klases bārdas un rugāju trimmeris, ar kuru var apgriezt arī matus. Tas ir izstrādāts vienmērīgai griešanai jebkurā leņķī, un tam ir 40 noregulējami griešanas garumi. DualCut tērauda asmeņi un 120 minūšu darbības laiks ar litija jonu akumulatoru.
Skatīt visas priekšrocības

Augstākā līmeņa kontrole bārdas un matu kopšanā

Uzlabota precizitāte

  • 0,2 mm precīzi iestatījumi

  • Pašuzasinoši metāla asmeņi

  • 120 min izmantošana bez vada/1 h uzlāde

  • Lift & Trim PRO sistēma

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Rugājiem nav iespējas. Lift&Trim Pro sistēma uztver visus tuvu pie ādas esošus matiņus un paceļ tos pretim asmeņiem precīzam griezumam, vienlaikus trimmeris ir lieliski piemērots arī garām bārdām.

Pašasinoši asmeņi, kam nav vajadzīga apkope

Pašasinoši asmeņi, kam nav vajadzīga apkope

Divpusēji uzasinātie asmeņi ir piemēroti pat visbiezākajiem matiem, un tie katru reizi garantē precīzas malas un izcilu griezumu. Nav nepieciešama eļļa vai rezerves asmeņi.

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Iegūstiet tieši vajadzīgo garumu. Vienkārši iestatiet ierīci vienā no 40 garuma iestatījumiem 0,4–10 mm robežās ar 0,2 mm soli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

229

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Plusi

Aku vastupidavus

Mīnusi

Puuduvad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Plusi

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Plusi

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips priekšteci