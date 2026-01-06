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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Metāla asmeņi
Precīzas 0,2 mm iedaļas
Tehnoloģija BeardSense
Matu savācējs
Darbības laiks līdz 100 minūtēm
Pašasinošie metāla asmeņi griež jaudīgi un maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.
Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,2 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.
Mūsu inovatīvais matu savācējs efektīvi savāc līdz 80% nogriezto matu*, tāpēc uzkopt pēc apgriešanas ir vieglāk.
4.8
no 5
73
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
DamianSamoa
06/01/2026
Polska
Akcijas daļa
Totalny game-changer.
Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Przemek l
02/01/2026
Polska
Akcijas daļa
Polecam
Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.
Plusi
Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Ramsamsam
30/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Już posiadałem trimer Philips ten jest jeszcze lepszy od poprzednika jestem zachwycony
Plusi
Wielofunkcyjny
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
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