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  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
  • Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli

Beard Trimmer 5000 SeriesBārdas ieveidotājs ar matiņu savācēju

BT5775/15

4.8
| (73) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli
Pilnīga precizitāte bez piepūles. Ar pašuzasinošiem metāla asmeņiem un novatorisku matu savācēju mūsu trimmeris uzasināsies un vienkāršos jūsu ķermeņa kopšanas darbības. Turklāt BeardSense tehnoloģija nodrošinās jaudu tieši tur, kur tā vajadzīga.
Skatīt visas priekšrocības

Kopta bārda bez nekārtības

Maksimāla precizitāte ar minimālu piepūli

  • Metāla asmeņi

  • Precīzas 0,2 mm iedaļas

  • Tehnoloģija BeardSense

  • Matu savācējs

  • Darbības laiks līdz 100 minūtēm

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Pašasinošie metāla asmeņi griež jaudīgi un maksimāli precīzi, taču saglabājas asi, turklāt nav jāieeļļo. Nerūsē, tāpēc tos ir viegli tīrīt.

Precīza vēlamās bārdas izveide

Precīza vēlamās bārdas izveide

Trimmerim ir 40 garuma iestatījumi, ko var precīzi iestatīt ar 0,2 mm iedaļu grozāmpogu, tādējādi var akurāti izveidot vēlamo bārdu.

Konstrukcija savāc matus jau apgriešanas laikā

Konstrukcija savāc matus jau apgriešanas laikā

Mūsu inovatīvais matu savācējs efektīvi savāc līdz 80% nogriezto matu*, tāpēc uzkopt pēc apgriešanas ir vieglāk.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.8

no 5

73

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

06/01/2026

Polska

Polska

Totalny game-changer.

Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

02/01/2026

Polska

Polska

Polecam

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.

Plusi

Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

30/12/2025

Polska

Polska

Już posiadałem trimer Philips ten jest jeszcze lepszy od poprzednika jestem zachwycony

Plusi

Wielofunkcyjny

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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