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Izbeigta ražošana
Mūzika nekad nebeidzas
Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.
10 W,10 h
Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
Ātras uzlādes iespēja
Parasti skaļruņu uzlādei nepieciešams diezgan daudz laika. EverPlay piedāvā ātrās uzlādes opciju, kas spēj uzlādēt skaļruni trīs reizes ātrāk nekā parastais USB adapteris. Izmantojot Qualcomm ātrās uzlādes adapteri (neietilpst komplektā), ko plaši izmanto jaunajos Android tālruņos, uzlādes laiks ir daudz īsāks.
EverPlay skaļrunis ir īpaši izturīgs, putekļu drošs, trieciendrošs un ūdensdrošs. Putekļi neietekmē skaļruņa darbību. Turklāt tas spēj izturēt iemērkšanu 1 metru dziļā ūdenī līdz pat 30 minūtēm. Tas nozīmē, ka duša, nejauša lietusgāze vai īslaicīga ieniršana ūdenī nesabojās skaļruni. Savukārt triecienizturība šim produktam ir pārbaudīta, ievietojot to īpašā testēšanas kamerā un veicot mētāšanas un kratīšanas testu ar 5 gadu uzticamas darbības laika simulāciju. EverPlay konstrukcija ir tiešām izturīga!
Un visbeidzot Bluetooth skaļrunis, kas vienkārši un saprotami parāda, cik jaudas vēl atlicis. Ar EverPlay pietiek nospiest strāvas pogu, lai redzētu, cik daudz akumulatora jaudas vēl ir.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Plusi
Dobra jakość dźwięku
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-10-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Plusi
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Izmantošanas datums 2019-11-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless