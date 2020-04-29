30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Mūzika nekad nebeidzas
Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.
10 W,10 h
Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
Ātras uzlādes iespēja
DuraFit audums, ar ko apvilkts skaļrunis, ir gan funkcionāls, gan estētisks. Ar augšējo gumijas pārklājumu, kas aptver pieskaņotas krāsas audumu, neslīdošais, pret skrāpējumiem izturīgais un mazgājamais materiāls nodrošina papildu aizsardzību, bet unikālais rombu tīkla raksts piešķir modernu un izsmalcinātu stilu.
Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.
EverPlay skaļrunim ir kompakta forma, bet spēcīga skaņa, ko palīdz nodrošināt lielā basu izstarošanas zona. Tādēļ basi ir iespaidīgāki un pilnīgāki.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Plusi
Dobra jakość dźwięku
Mīnusi
Nie ma
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-10-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Plusi
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Izmantošanas datums 2019-11-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless