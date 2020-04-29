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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

BT6900P/00

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Mūzika nekad nebeidzas

Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.

Skatīt visas priekšrocības

Mūzika nekad nebeidzas

  • 10 W,10 h

  • Plašs Bluetooth diapazons

  • Ūdensdrošs, putekļu drošs

  • Ātras uzlādes iespēja

Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

USB kabeli var izmantot kā siksniņu

Uzlāde nekad nav bijusi tik vienkārša. Kad jaudas līmenis pazeminās, izmantojiet ērto divi vienā USB uzlādes kabeli-siksniņu. Pievienojiet to kontaktligzdai, lai pieslēgtu strāvu, vai izmantojiet lai piestiprinātu skaļruni pie somas un vieglāk pārnēsātu.

Stabils Bluetooth savienojums līdz 30 m vai 100 pēdu attālumā

Stabils Bluetooth savienojums līdz 30 m vai 100 pēdu attālumā

Jūs varat brīvi pārvietoties ar savu viedtālruni, neraizējoties, ka mūzika apklusīs. EverPlay skaļrunis nodrošina neticami stabilu Bluetooth savienojumu lielā diapazonā līdz 30 metru vai 100 pēdu attālumā, ātrums trīs reizes pārsniedz nozares standartus. Skaļruņi ir aprīkoti ar jutīgu antenu un radio frekvenču filtru, kas samazina fona traucējumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Plusi

Dobra jakość dźwięku

Mīnusi

Nie ma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2019-10-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Plusi

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Izmantošanas datums 2019-11-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Izmantošanas datums 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā