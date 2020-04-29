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Izbeigta ražošana
Mūzika nekad nebeidzas
Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.
10 W,10 h
Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
Ātras uzlādes iespēja
Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.
Uzlāde nekad nav bijusi tik vienkārša. Kad jaudas līmenis pazeminās, izmantojiet ērto divi vienā USB uzlādes kabeli-siksniņu. Pievienojiet to kontaktligzdai, lai pieslēgtu strāvu, vai izmantojiet lai piestiprinātu skaļruni pie somas un vieglāk pārnēsātu.
Jūs varat brīvi pārvietoties ar savu viedtālruni, neraizējoties, ka mūzika apklusīs. EverPlay skaļrunis nodrošina neticami stabilu Bluetooth savienojumu lielā diapazonā līdz 30 metru vai 100 pēdu attālumā, ātrums trīs reizes pārsniedz nozares standartus. Skaļruņi ir aprīkoti ar jutīgu antenu un radio frekvenču filtru, kas samazina fona traucējumus.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Plusi
Dobra jakość dźwięku
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-10-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Plusi
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Izmantošanas datums 2019-11-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT6900B boxă portabilă wireless