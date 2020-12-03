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Izbeigta ražošana
0,5 mm precīzie iestatījumi
Pašuzasinoši metāla asmeņi
Līdz 75 min lietošanā/ 1 h uzlāde
Jaudīga vakuuma sistēma
Bārdas trimmera Philips 7000 jaudīgā vakuuma sistēma nodrošina par 50 % spēcīgāku, uzlabotu gaisa plūsmu*, lai notvertu līdz pat 95 % nogriezto matu** un nepiegružotu telpu.
Rugājiem nav iespējas. Lift&Trim Pro sistēma uztver visus tuvu pie ādas esošus matiņus un paceļ tos pretim asmeņiem precīzam griezumam, vienlaikus trimmeris ir lieliski piemērots arī garām bārdām.
Divpusēji uzasinātie asmeņi ir piemēroti pat visbiezākajiem matiem, un tie katru reizi garantē precīzas malas un izcilu griezumu. Nav nepieciešama eļļa vai rezerves asmeņi.
4.1
no 5
173
Atsauksmes
81%
ieteica šo produktu
Artas
03/12/2020
Lietuva
Turėjau ankstesnį modelį ,o šis tobulesnis.
Greitai pasikraunantis,tylus ir visiškai atitinka mano poreikius.
Plusi
Efektyvus,tylus veikimas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė
Krzysztof Strug
03/02/2022
Polska
Jest dobry
Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.
Plusi
Spełnia oczekiwania.
Mīnusi
Na razie nie stwierdziłem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
PrzaJan
30/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego
Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci
Testēts laboratorijas vidē uz vilnas paklājiem