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  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris
  • Higiēnisks vakuuma trimmeris

Izbeigta ražošana

Beardtrimmer series 7000Vakuuma bārdas trimmeris

BT7500/15

4.1
| (173) Atsauksmes | 81% ieteica šo produktu
Higiēnisks vakuuma trimmeris
Apgrieziet bārdu, ūsas un vaigubārdu, neradot netīrību sev visapkārt. Jaunajam Philips vakuuma trimmerim ir uzlabota, jaudīga sistēma, kas nodrošina par 50 % spēcīgāku* gaisa plūsmu. Tā efektīvi uztver nogrieztos matiņus, ļaujot jums apgriezt apmatojumu, nepiegružojot telpu.
Skatīt visas priekšrocības

Philips izvēle Nr. 1 tīrībai griešanas laikā

Higiēnisks vakuuma trimmeris

  • 0,5 mm precīzie iestatījumi

  • Pašuzasinoši metāla asmeņi

  • Līdz 75 min lietošanā/ 1 h uzlāde

  • Jaudīga vakuuma sistēma

Uzlabota gaisa plūsma griešanai, nepiegružojot telpu

Uzlabota gaisa plūsma griešanai, nepiegružojot telpu

Bārdas trimmera Philips 7000 jaudīgā vakuuma sistēma nodrošina par 50 % spēcīgāku, uzlabotu gaisa plūsmu*, lai notvertu līdz pat 95 % nogriezto matu** un nepiegružotu telpu.

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Apgriež vienmērīgi un noķer tuvu pie ādas esošus matiņus

Rugājiem nav iespējas. Lift&Trim Pro sistēma uztver visus tuvu pie ādas esošus matiņus un paceļ tos pretim asmeņiem precīzam griezumam, vienlaikus trimmeris ir lieliski piemērots arī garām bārdām.

Pašasinoši asmeņi, kam nav vajadzīga apkope

Pašasinoši asmeņi, kam nav vajadzīga apkope

Divpusēji uzasinātie asmeņi ir piemēroti pat visbiezākajiem matiem, un tie katru reizi garantē precīzas malas un izcilu griezumu. Nav nepieciešama eļļa vai rezerves asmeņi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

173

Atsauksmes

81%

ieteica šo produktu

03/12/2020

Lietuva

Lietuva

Turėjau ankstesnį modelį ,o šis tobulesnis.

Greitai pasikraunantis,tylus ir visiškai atitinka mano poreikius.

Plusi

Efektyvus,tylus veikimas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė

03/02/2022

Polska

Polska

Jest dobry

Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.

Plusi

Spełnia oczekiwania.

Mīnusi

Na razie nie stwierdziłem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

30/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego

Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips priekšteci

  2. Testēts laboratorijas vidē uz vilnas paklājiem