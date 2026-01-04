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Izbeigta ražošana
BTB2670/12
HiFi stereo skaņa, kas iederas jūsu mājās
Klausieties sava viedtālruņa mūziku, straumējiet savu mūzikas bibliotēku ar Bluetooth un atskaņojiet MP3 kompaktdiskus šajā kompaktajā un daudzfunkcionālajā Philips mūzikas sistēmā. Pēc tam, pateicoties DAB+ un FM saderībai, pārslēdzieties uz saviem mīļākajiem radio raidījumiem.
Bluetooth
ar MULTIPAIR
DAB+
Kad jūsu viedierīce vienreiz ir pievienota, Philips mūzikas sistēmu var aktivizēt no gaidstāves režīma, izmantojot viedierīces Bluetooth funkciju. Tiks aktivizēts arī Bluetooth avots, ļaujo ātri un viegli straumēt mūziku jebkurā laikā.
Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā. Kompaktā iekārta savas smalkās konstrukcijas un izmēra dēļ iederas jebkurā telpā.
USB ports nav paredzēts tikai mūzikas atskaņošanai. Inteliģentā USB enerģijas pārvaldības sistēma nodrošina 2A ātrās uzlādes strāvu, lai ātri uzlādētu jūsu viedierīci, kad mūzikas sistēma ir gaidstāves režīmā.
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