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Izbeigta ražošana
Retro izskats. Moderna skaņa.
Šajā brīnišķīgajā mikrosistēmā satiekas retro stils un moderns sniegums. Klasiskā koka forma ar vecinātu alumīnija skaļuma regulētāju un spīdīgu ekrānu nodrošina, ka šis priekšmets būs uzmanības centrā. Lai kur arī jums patiktu atpūsties.
Bluetooth®
DAB+
Šī stilīgā integrētā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu. Vai arī jūs varat nopūst putekļus no savas klasikas CD kolekcijas, pateicoties CD atskaņotājam, kas atskaņo arī MP3 kompaktdiskus un ierakstītos kompaktdiskus. Digitālais radiouztvērējs gādā par kristāldzidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 20 savu iecienītāko DAB+ vai FM staciju sākotnējos iestatījumus.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Plusi
Kvalita, design
Mīnusi
Nic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB4800 Hudební mikrosystém
Izmantošanas datums 2019-04-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB4800 Hudební mikrosystém
Izmantošanas datums 2019-04-19