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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTB4800/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Retro izskats. Moderna skaņa.

Šajā brīnišķīgajā mikrosistēmā satiekas retro stils un moderns sniegums. Klasiskā koka forma ar vecinātu alumīnija skaļuma regulētāju un spīdīgu ekrānu nodrošina, ka šis priekšmets būs uzmanības centrā. Lai kur arī jums patiktu atpūsties.

Skatīt visas priekšrocības

Retro izskats. Moderna skaņa.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD atskaņotājs. DAB+/FM digitāls radio

Šī stilīgā integrētā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu. Vai arī jūs varat nopūst putekļus no savas klasikas CD kolekcijas, pateicoties CD atskaņotājam, kas atskaņo arī MP3 kompaktdiskus un ierakstītos kompaktdiskus. Digitālais radiouztvērējs gādā par kristāldzidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 20 savu iecienītāko DAB+ vai FM staciju sākotnējos iestatījumus.

Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana

Svars: 4,78 kg

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Plusi

Kvalita, design

Mīnusi

Nic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB4800 Hudební mikrosystém

Izmantošanas datums 2019-04-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB4800 Hudební mikrosystém

Izmantošanas datums 2019-04-19

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā