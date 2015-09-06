30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Bagātīga un spēcīga skaņa
Klausieties visu savu digitālo mūziku no viedtālruņa, izmantojot Bluetooth. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti Bass Reflex skaļruņi jaudīgam un iespaidīgam zemfr. skanējumam.
Bluetooth®
CD, USB, FM
20 W maks.
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
henry25
06/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1180 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1180 Mikrowieża