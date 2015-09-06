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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM1180/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Bagātīga un spēcīga skaņa

Klausieties visu savu digitālo mūziku no viedtālruņa, izmantojot Bluetooth. Šī Philips mikro sistēma atskaņo arī MP3-CD un CD-R/RW diskus, un tajā ietverti Bass Reflex skaļruņi jaudīgam un iespaidīgam zemfr. skanējumam.

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Pārņemti ar skaņu

Bagātīga un spēcīga skaņa

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • 20 W maks.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

zarówno telewizor jak i wieża doskonałe

sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1180 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM1180 Mikrowieża

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā